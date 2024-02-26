昨日本欄談到，已故藝人黃家駒、張國榮、梅艷芳都是香港的「黃金品牌」，特區政府應該好好珍惜。要是懂得利用的話，可以吸引不少內地遊客，或是到他們的故居一遊，或是重溫他們的舊日足迹。

香港演藝事業蓬勃，創造過的不朽傳奇，又何止於上述幾位已故藝人。至今仍然健在，也依然活躍的香港明星，不少對內地同胞也極具吸引力，他們的經典電影，已經成為中國人的共同財富與共同回憶。譬如周潤發電影中的《英雄本色》系列，周星馳的「無厘頭」系列，鄭伊健的《古惑仔》系列，時至今日，仍是讓人津津樂道。

西方電影中的《哈利波特》和《魔戒》系列，都可以衍生出旅遊產業，香港是否也可以依樣畫葫蘆，利用過去創造的經典，打造出一個旅遊生態圈呢？近年內地的旅客到香港遊覽，未必喜歡逛大型商場，因為國內的商場，不少是更大更豪華。他們可能更熱衷於到油麻地，去逛砵蘭街，小時候看的港產電影，很多正是在這些地方拍攝的，二、三十年後能夠親臨其境，可謂別有一番感受。

本地旅遊業界捉到鹿，就要懂得脫角。香港大可以由政府牽頭安排，譬如按《古惑仔》年代的風格，在油麻地打造幾間飯館、茶餐廳，內裏依懷舊的方式布置，牆上掛滿電影舊照，再播放經典的主題歌曲，只要肯花心思，旅遊就有賣點。旅遊業界還可以不時組織大型活動，創造「一站式」消費，例如在某段時間，邀請鄭伊健舉辦多天的戶外演唱會，內地同胞組團來看，再順道遊覽昔日《古惑仔》的拍攝現場。香港旅遊業本身的吸引力仍然很多，不一定要捨近求遠，去請甚麼美斯或Taylor Swift到來打救。