以軍與哈馬斯實力懸殊，前者要攻陷加薩全境並不困難，就難在往後應怎麼辦。以軍一旦撤離，哈馬斯武裝分子立即就會重返舊地，可能不到一個月時間即能重新掌權，這種情況現已在部分加薩北部城鎮發生。當哈馬斯站穩陣腳，在當地民眾支持，以及黎巴嫩真主黨、區內其他阿拉伯國家及反美武裝組織支援下，很快便又會向以色列發動襲擊報復。而且可以肯定，在能力可行範圍下，今後的襲擊將來得更加頻密、血腥和不計成本。

因此，以色列總理內塔尼亞胡早前提出名稱為「後哈馬斯原則」的加薩戰後方案，便建議以軍必須長期駐守加薩，以確保哈馬斯及其他反以、反美武裝組織不會死灰復燃。以方今後將全權負責加薩的安保事務，其他社會民生事宜，可由一個與哈馬斯沒有任何聯繫的巴人組織管理。這意味現時在以方默許下，有限度管治約旦河西岸地區的巴勒斯坦自治政府，也不會在戰後的加薩扮演重要角色。

對於巴勒斯坦建國問題，方案更是隻字不提。內塔尼亞胡政府隨後再向以色列國會提出並通過議案，表明反對任何單方面承認巴勒斯坦人建國的建議。換言之，該戰後方案可能並不是過渡性的安排，而是永久性的，不設任何退場條件、機制或時間表。

相比當年美國出兵推翻伊拉克薩達姆及阿富汗塔利班政權後實施的戰後方案，以方的加薩戰後方案明顯更辣。原因之一是薩達姆與塔利班在當地也不是極受歡迎，有不少原有反對勢力可供並願意與美國合作。雖然哈馬斯和巴人內部也有不少派系之爭，不時會發生衝突，當中有一小部分還可能願意與美國等西方國家溝通，但對於以色列則是同仇敵愾，沒有合作的餘地。