戰爭幾時都要講求實力和氣勢。當前俄烏戰事，客觀事實擺明俄羅斯無論係實力和氣勢都完勝烏克蘭。俄烏戰事爆發兩周年後，烏克蘭戲子總統澤連斯基上周四喺哈爾科夫州前線，接受美媒專訪時表示，抗擊俄羅斯一類國家即使採取守勢，亦係一項艱巨任務和挑戰。反攻時需要考慮保存士兵性命，冒進會導致人命損失。守住烏克蘭南部地區和東部地區非常重要，但目前形勢敵強我弱。

戲子總統說了一大段全是廢話，只得「敵強我弱」四字道出真相，烏軍「大反攻」俄軍失敗，如今彈盡糧絕還怎麼攻，不守又能怎樣？歐盟和美國對烏克蘭軍援承諾雖多，無奈兌現水平欠佳，烏克蘭外長庫萊巴上周五喺紐約發言時，提及逾140個國家贊成支持烏克蘭的決議案，強調烏克蘭將會取勝，只要各國「慷慨捐輸」，指的當然係炮彈等軍援。而戲子總統更對美國寄望殷切，希望獲得愛國者防空導彈及射程300公里的遠程導彈系統等。然而事與願違，共和黨一直未肯通過援烏撥款，而歐洲諸國「口惠實不至」，短期內恐難填補烏軍缺乏彈藥的困局。

英國一個智庫的研究所統計數字指，烏軍去年夏季反攻高峰時，日均消耗炮彈約7,000發，高於俄軍的5,000發，惟至上月烏軍日均耗量已降至約2,000發；反觀俄軍卻暴增至一萬發。阿哥，仲唔趁你病攞你命咩！俄羅斯自身生產武器，更何況與北韓「老友鬼鬼」，據估計俄國自去年已從北韓取得約100萬發炮彈。烏克蘭一味伸手求人打救，實力上已經輸晒！至於氣勢，睇吓普京面臨美國及歐洲多國制裁，依然展開驚人韌性，單靠出口石油到中國，已令普京揚言：俄國經濟戰勝西方制裁！