中國作為世界第一製造業大國，「中國製造」這四個字，早就跟當年所謂「中國的會爆炸」不可同日而語。今時今日，中國製造在許多方面都已領先全球，尤以電動車製造業的發展最是突飛猛進，比亞迪去年銷量已超越美國Tesla。不僅美國緊張，兩大傳統造車國德國和日本，也是惴惴不安。

日本最近卯足勁跟在美國後頭反華，甚至插足南海，計劃向菲律賓、印尼、馬來西亞和越南的海事當局提供長期支援，抗衡中國云云，都可謂不自量力。其實，日本對中國的崛起，既眼紅又無能為力，別說日本汽車電動轉型失了先機，就連過去引領潮流的電子遊戲也受到中國威脅。

一款叫做「原神」的電子遊戲，風靡全球。香港小學界現時非常流行，小朋友極之入迷，原來又是中國製造。而該遊戲在發行的第一年，單是在App Store和Google Play，就獲得超過23億美元的收入，是有史以來第一年收入最高的電子遊戲。

筆者對電子遊戲是門外漢，但看過原神的角色造型，絕對不比日本遜色。誠然，每個國家在發展的過程中，必然跌跌撞撞，起初是抄襲和粗製濫造，即使是日本，也經歷過這個階段，中國自然也不例外。然而，當一個國家不斷進步，技術不斷提升，就必然會走向高階階段，創造出自己的品牌，中國現在正正處於這樣的階段。

可以看見，中國在創新科技方面，早非當年的吳下阿蒙，由人工智能到電動車再到電子遊戲，均有力問鼎世界第一，這就是美國不斷出手打壓的原因。皆因掌握科技等於掌握天下，美國長期是科技強國，怎麼可能容忍被中國超越？但說到底，世界潮流，浩浩蕩蕩，美國固然打壓不了中國，日本更注定只能愈墮愈後。