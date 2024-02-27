美國眾議員加拉格爾率團訪問台灣，美國在台協會（AIT）原本公布行程為2月22日至24日，卻忽然證實加拉格爾已於23日結束在台灣的訪問並離境，這種違反慣例的做法，背後到底代表了甚麼？加拉格爾是著名的對中鷹派，儘管已經宣布不再競逐連任，但他仍積極促成美國印太戰略，這次造訪台灣更比上次高調許多，顯然有很強烈的宣示意味。既然如此，要高調就應該高調到底，為何卻忽然匆匆離台，搞得有點虎頭蛇尾呢？

理由或許很簡單，那就是加拉格爾到訪期間，正好碰上金門翻船事件，兩岸之間氣氛詭譎。而美國則是白宮、國務院與五角大樓一起呼籲雙方冷靜克制，在烏俄形勢漸趨不利，加薩地帶又讓美國遭致罵名之際，對美國而言比這個更糟的，就是台海跟着出事。所以任何可能觸動敏感神經，導致海峽爆發衝突的風險，都是美國無法承受的。

而加拉格爾慣常刺激大陸的言論，就很可能招致這類風險。何況，蔡政府在翻船事件上不斷說謊，已讓自己陷入極端尷尬境地，此時若能將美國拉入，便可減輕壓力，而加拉格爾剛好是可以利用的對象，若能誘使他在事件中支持台灣的立場，不僅可分散責任，也能讓民進黨支持者稍微安心。

洞悉了蔡政府的打算後，AIT顯然立即給予加拉格爾一行人忠告，而對加拉格爾來說，他來台灣的目的本就是打着抗中的旗號推銷軍火，為自己將來卸任後鋪路，目的既然已經達成，又何必戀棧增加變數？於是便接受了AIT的建議，低調離開台灣。站在美國的立場，這樣的作為或許是理所當然，可是，台灣民眾也應該看出，所謂的抗中鷹派，不過如此而已，想靠這種人求取和平安全，只是緣木求魚、自欺欺人罷了。