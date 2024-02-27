以色列總理內塔尼亞胡提出「後哈馬斯原則」方案，建議以軍在戰勝後繼續留守，長期負責加薩的安保工作，其他事務可交由巴人自治，但前提是有關自治組織必須與哈馬斯「割席」，即是由以方審核以至挑選管治人選。方案比當年美國出兵伊拉克與阿富汗，以至二戰時德軍佔領歐洲多國的管治模式更辣，更接近當年日軍的佔領模式，直接由日軍在佔領區實施高壓統治，連當地人自願成立的傀儡政府都信不過。正如巴勒斯坦自治政府指出，有關建議已超越過往的種族隔離政策，根本就是對巴人實施殖民管治。

相信大部分以色列民眾，包括內塔尼亞胡本人，都深知在現今世代下，重推殖民管治是不可能持久的。即使有以軍長駐及巴人傀儡政府管治，哈馬斯或換了另一名字的巴人武裝組織早晚會重臨。屆時他們可能缺乏先進的導彈或火箭炮，但人肉或汽車自殺式襲擊，往往難以禁絕，並且更難防範。此外還有區內隨時會出手協助巴人的阿拉伯兄弟國家。美軍倉皇撤離阿富汗的情境，可能幾年之後就會在加薩與以色列邊境發生。

不過，估計內塔尼亞胡還是不會願意與哈馬斯和談，以達致釋放人質、有意義的停火，以至永久和平等目標。因為一旦戰爭結束，那怕只是幾個月的停戰，他都很可能會被趕下台，並在國內被追究保衞國家不力，拯救人質失策，在國際社會被追究屠殺大量巴人的責任。日前就又有大批不滿政府表現的民眾，在以色列多處示威，包括內塔尼亞胡的寓所外。慢性自殺，總勝過政治跳崖。因此只要內塔尼亞胡在位，他還是會想方設法繼續這場戰爭，救到人質最好，被炸光殺光也不惜，長期佔領更是高招，反正死的都是巴人與前線士兵。