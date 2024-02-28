正論：缺水惟靠發債券　粉飾財赤埋隱患

面對逾千億元龐大財政赤字，特區政府今日公布新一份預算案。由於樓市疲不能興，社會各界都關注政府會否進一步「減辣」，甚至全面「撤辣」。差餉物業估價署公布最新樓價指數，連跌9個月，創逾7年新低。市民對於新一份預算案，都關注政府如何救市及振興經濟，如何把握「背靠祖國，聯通世界」的機遇。

財經高官預先揭曉新預算案封面顏色為「晨曦色」，包含着針對香港未來一年的期盼。然而，消息指政府料將繼續推出零售債券，總額至少700億元，當中大部分為銀色債券，也有綠色債券及基建債券，支持政府的基建項目。消息指，早前機管局發行50億元零售債券，反應正面，錄得兩倍超額認購，政府認為本港零售債券仍有「加碼」空間，市民都希望有風險低、回報穩定的投資產品。

發債目的是活化債券市場。有學者指出，不同債券有不同目的。顧名思義，綠色債券與氣候環保相關，銀色債券是讓長者退休可取得穩定回報的金融產品；至於基建債券，有學者擔心地價下跌，甚至沒有人投地，不知道如何估價的情況下，發展人工島是否仍有盈利。此外，現在發行債券時機一般，因為美國聯儲局說今年會減息75個點子，別人未減息就發債，豈非多付了75個點子利息成本？換言之，政府如非「手緊」至「不行了」，不必急於一時發行債券。

有經濟學者指出，整體零售債700億元規模合適，因為某程度上銀債是用作支持長者生活開支，不過發債規模要適可而止。至於發行基建債，相信是為未來大嶼山填海及北部都會區兩個大型項目試水溫。可見學者因應目前樓市不振，對基建債券多有保留，政府宜多周詳考慮。事實上，政府如何拿捏「撤辣」都頗多爭議，如今「食髓知味」頻頻發行債券又是否適宜？有論者指出，政府發債從投資者角度必定開心，皆因始終是穩定回報投資產品，尤其是股市、樓市都向下滑行。不過，政府近幾年發債明顯增多，長遠而言對公共財政未必是健康現象，不能單用發債掩蓋財政問題，政府在鼓勵債市發展的同時，也必須提出未來如何回復長遠穩健的收入。

疫後香港經濟復甦不似預期，港人北上消費成趨勢，內地客南下鍾情「深度遊慳住使」，加上股市、樓市恍如啪了懵仔丸，「呆滯到阿媽都唔認得」，試問香港如何能「日夜都繽紛」？新一份財政預算案今日公布，若然財赤真的超過千億元，則較原來預測的570多億元高一大截，倘2021至22財年撇除綠色債券收入，則幾乎連續5年見紅。政府「入不敷出」加上「節流無方」，自然是財赤飆升的主因，高處恐未算高，有指千億元財赤恐有「粉飾」之嫌，政府若以發債當收入，只會埋下「債彈」。事實上，四大會計師行估計政府財赤在1,100億至1,500億元之間，假如撇除發行綠色債券當收入，本年度預算赤字料介乎1,760億至2,166億元之間。是否如此，今日自有分曉。要言之，單靠發行債券，長期而言只反映政府技窮，只能靠賒借度日，畢竟不是辦法。