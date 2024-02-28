產評：金融風險勿輕視　穩資產價得及時

全城屏息以待，港府財政預算案會有甚麼措施刺激經濟。事實上，香港經濟已走出疫情逾年，但復甦進度未如理想，且股市與樓市價格跌跌不休，負面財富效應不利消費與投資，亦不利推動長遠經濟結構轉型，更在加大金融系統性風險。事到如今，設法穩定資產價格已成首務，接下來港府必須在推動經濟增長方面幹出實效，鞏固內部發展基礎，且得有心理準備，更大的外部風險還在後頭！

港股多年跑輸全球其他主要資本市場，大弱勢已毋庸置疑。市場對於樓市撤辣的訴求亦已經年，但港府無動於衷，只是以減辣敷衍了事，錯過了讓這扭曲市場發展的過時政策全面退場適當時點。結果，二手樓價普遍跌三、四成，經濟不景的影響浮現，就連租金亦開始掉頭向下，市場信心每況愈下，港府高官豈能繼續安處「結界」而感覺良好？

無錯，過去好一段時間，政府以樓市辣招為其中一個主要收入來源，但隨着樓市急挫，成交下跌，辣稅貢獻已大不如前。總不能為着維持這項非常規政府收入，繼續一項過時並損及整體市場穩定的政策。盡快撤辣，穩定樓市，避免樓價繼續尋底，進一步打擊商業及消費氣氛，乃當務之急。畢竟近年破產和負資產個案已明顯增加，若樓價再大跌兩成，這把火早晚要燒到銀行體系，後患無窮。

無可否認，香港經濟要改變過去依賴金融及地產兩大產業的結構性問題，但發展新的戰略產業不能一蹴而就，而穩定的資產價格，是推動經濟結構戰略性調整的關鍵，也是提高經濟增長質量和效益的基礎。港府未有理順地產政策，更低價批地推低地價，再不正視這些失誤並作出補救，影響的絕不只是地產單一行業，而是百業景氣和香港的經濟前景。

救活樓市，非但可以幫助到企業和市民，也能確保政府財政其他各方面的收入基礎逐步回穩，以抵銷少數辣稅的影響，配合美國今年內啟動減息，則後市尚具一定的能見度，市場信心有望逐步回復。若然港府忠言逆耳，擠牙膏式行事，既難救樓市，消費與投資持續收縮，只會進一步削弱經濟復甦的基礎，要扭轉政府財赤局面，難上加難，而私營房屋供應看跌，港府的長遠房屋供應只怕亦難以達標。

今年，中美博弈，大機率會由貿易戰和科技戰，延伸至金融戰，去年美國國會罕有提及港元，國際信貸評級機構下調香港評級展望至「負面」，絕非偶然。香港作為中國境外的國際金融中心，難免會受到牽連；盡快重構一個穩定的市場環境，強化內部經濟基礎，以增加維護港元匯率穩定的籌碼，至為重要。內部經濟都搞不好，要對抗外部挑戰，只怕力不從心，面對強敵攻擊，只會顯得更脆弱。

最新有台海政客針對限制港元兌換新台幣提出建議，如此小動作，雖不實際，但絕非信口開河，說不定又是一連串由美國主導的中美金融戰前奏小曲。香港別待麻煩找上門才知驚，得把握時間固經濟、穩信心，對迎面而來的中美金融戰作最壞打算，做最佳準備。