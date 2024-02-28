烏克蘭軍隊失守阿夫迪夫卡後，不少烏軍投降，前線防衞趨於瓦解，節節敗退，形勢有利俄軍。若烏軍潰散的情況蔓延，戰情便會一面倒地偏向俄羅斯。

烏克蘭政府抱怨戰爭不利是因為北約供應軍火不足，即使澤連斯基撤換軍隊總指揮，也抵擋不住戰場的弱勢。因此，美國與北約緊急動員援助。美國及歐盟將撥款支援，美國600億美元，歐盟500億歐元，烏克蘭亦與丹麥等簽雙邊安全協議，各國向烏軍提供戰機、軍火，希望即時補充戰場上烏軍的軍力、火力，改變現時獲供的彈藥只及協議的三分之一。北約除派出高層前往基輔打氣外，更迅即在巴黎特別開會討論烏軍危機，法國總統馬克龍代表北約在會後提出：

一、歐洲的安全在於俄羅斯戰敗，歐洲要盡全力打敗俄羅斯。二、北約將提供遠程攻擊武器給烏克蘭。三、不排除北約會正式派出軍隊往烏克蘭參戰。

這樣的說法，反映出烏克蘭戰爭中俄羅斯確實取得上風，有機會獲取勝利，北約正緊急救援烏軍。第三點間接地承認北約軍隊非公開地已在烏克蘭參戰，卻不足以抵抗俄軍的進擊。公開出兵是用北約軍隊建制，全部裝備，也代表北約正式對俄宣戰。既然宣戰，參戰的便會是北約內國家的正規部隊，戰場能夠局限於烏克蘭嗎？俄羅斯大有理由反擊北約的地方，戰爭便引發到烏克蘭以外。

烏克蘭已經用北約提供的遠程武器襲擊俄羅斯國內城市，北約再大規模地供應遠程導彈等，目的便是讓烏克蘭可以進一步攻擊俄國境內目標。這與北約宣戰同樣會擴大戰爭的範圍，俄羅斯怎會坐視本國城市被襲，而不去相應襲擊烏克蘭以外北約參戰國家的領土呢？

在美國指使下，歐盟各國正借北約名義準備與俄羅斯正式作戰，以此來扭轉烏克蘭的敗局。可是斯洛伐克已率先公開表示不會派兵參與北約對俄羅斯的戰爭。真的宣戰的話，相信北約不少國家和更多的各國人民會出來反戰，反對出錢出兵替美國和烏克蘭的新納粹政權作戰，歐洲的內部分歧會增大，也會改變北約的性質，由防衞為主變為出擊，可以侵犯他國主權。

北約此舉目的是恐嚇俄羅斯，抑或是在戰敗之際的奉命出擊呢？關鍵的是俄軍會否長驅直進，抑或在一定優勢下停戰談判，避免與北約作戰？