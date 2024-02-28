俄烏戰爭持續兩年，歐美國家迄今對逾1.6萬個俄羅斯目標實施制裁，初期確實成功令俄國民眾的收入和生活質素大幅下降。但兩年過去，西方孤立俄羅斯的效益愈來愈不顯著，俄國經濟既沒有分崩離析，普京政權也繼續穩如泰山，未有惡化到足以引發重大政變的階段。

西方經濟制裁俄國達不到預期目標，很大程度上是因為這種手段要取得成功，關鍵之一是取決於國際社會能否齊心合作，但在現實政治中這個難度很大。例如俄羅斯縱使面臨西方圍堵，仍然與一些國家建立了緊密聯繫，包括北韓向俄國運送導彈，伊朗售賣無人機給俄國，中國則在避免向俄羅斯出口武器的同時，一直與俄國保持貿易往來，成功填補西方企業留下來的空白。

至於歐美制裁的重點對象──石油，根據俄羅斯官方資料顯示，近年國際油價攀升，讓俄國的石油收益不減反增，顯示西方意圖通過制裁減少俄國的財政收入未見成效。畢竟石油是天然資源，進口國對石油的依賴比出口國更大。簡單來說，歐洲長期大量進口俄國石油，對俄國能源具有脆弱性的依賴。當歐盟終止和俄國的石油交易，就要找尋其他代替渠道，期間難免付出相當大的代價。反之，俄國很容易把石油轉售到其他國家，這使得歐洲在國際舞台上孤立俄羅斯的企圖以失敗告終。

說到底，經濟制裁能否發揮作用，視乎制裁國與被制裁國的國力比拼，實施制裁的一方要比被制裁方有更大的經濟規模。有研究就發現，在以顛覆為目的的經濟制裁中，發起國與目標國的經濟規模比例要達到400倍以上，相關制裁才有望成功。俄國和歐美的經濟規模差距並沒有這麼大，西方經濟制裁俄國未能成功實屬意料之內。