戰爭除了摧毀經濟，製造難民，更是「死得人多」的殺戮戰場！加薩衞生部日前公布，以軍喺加薩已造成29,782人死亡。以巴戰事持續超過4個月，加薩的死亡人數，料於數天內突破3萬，英國、美國最近亦出現較激進的示威。喺英國倫敦，一群支持巴人嘅示威者，日前喺倫敦塔橋揮舞巴勒斯坦旗，並燃點照明彈，要求加薩停火。至於美國，日前發生一名現役空軍士兵喺以色列駐美國大使館外自焚，抗議以軍喺加薩「種族滅絕」，呢名25歲飛行員嚴重燒傷送院，最終不治。

事實上，以巴去年10月開戰以來，以色列駐外國使領館係親巴人團體抗議嘅熱點之一，要求以軍停止喺加薩嘅軍事行動。去年12月，以色列駐亞特蘭大領事館亦有一名示威者自焚，導致兩人燒傷住院。

美軍士兵以自焚抗議以軍喺加薩「種族滅絕」，相信無助制止以色列總理內塔尼亞胡嘅殺得性起。目前國際社會繼續就以巴衝突斡旋，相關嘅停火談判周日喺卡塔爾恢復，希望於下月嘅穆斯林齋戒月開始前，就停火及以哈雙方互相釋放扣押人員取得共識。之不過，內塔尼亞胡根本毫無誠意要停火，佢喺周日表示，不論有否與回教激進組織哈馬斯達成協議，以方都會向拉法發動地面攻勢，若有協議則推遲實行；又稱一旦展開行動，數周後將取得徹底勝利。

加薩去年10月爆發戰爭前，全境人口約230萬，隨着以色列軍隊地面進攻，估計有超過一半人口現時身處拉法。內塔尼亞胡根本不理會美方表示不應該向拉法採取行動，一意孤行對巴人嘅濫殺，認為係「負責任地展開軍事行動」！那位自焚而亡嘅美軍，看來未能喚醒內塔尼亞胡麻木不仁嘅靈魂。