中美是世界兩強，一個製造最強，一個消費最強。美國對中國製造疑神疑鬼，但又不得不在經濟上深深依靠，從中國進口各種生活及工業用品。近日美國海岸防衞隊發布一項海事安全指令，對中國生產的碼頭岸橋起重機下達監控指令，這一次美國不能制裁，也不敢發出入口禁令，只是要求所有碼頭營運商一旦輸入及安裝岸橋起重機，必須報備官方。監控令的背後其實滿是美式心虛及無奈。

岸橋起重機就是港口用來吊運的大型起重機或超級起重機，美國海岸防衞隊忽然要監控這款起重機，與中國威脅疑慮有關。海岸防衞隊隸屬於美國國土安全部，該部門認為中國製造的起重機可從遠端控制、維修和編程，這些功能或令起重機容易被利用，繼而威脅美國的國家運輸系統，故要對這些大傢伙實施網絡風險管理，只要美國港口或碼頭的營運商輸入或在境內安裝這些起重機，相關人士便須立即聯繫當地港口海岸防衞隊，索取指令副本。

可笑的是，為免美國各界追問不斷，海岸防衞隊的解釋很神秘，稱上述指令包含敏感安全資訊，故不能向公眾提供詳情。起重機被安放在港口，要怎樣的科技才能破壞美國運輸安全呢？可惜，美國海岸防衞隊一句國安，大家只能封口！

美國對中國產品疑神疑鬼已有多個年頭，從5G網絡到手機及抖音程式，從氣象氣球到無人機，現在連港口不可或缺的起重機也要網絡監控，看來只要中國製得出的，美國人都要細思極恐一番！

這次中國起重機之疑，對美國是一大害，對中國卻帶來了負負得正的宣傳效果，因為美國即使懷疑、提防到極點，仍然斬不斷、割不掉，皆因美國造不出這種機械，但全美眾多港口卻需要這些機械協助運作。

說起中國起重機，從2007年底「亞洲第一吊」華天龍號打撈南海一號開始，便備受關注；到2022年美國一架F35C戰機在南海失事墜落，由新加坡派出協助打撈的大型起重機，亦是中國製造。一樁樁事件所代表的，都是中國起重機崛起的過程。

不說不知，超級移動式起重機是一項技術門檻高、研發難度超大的工業機械，曾被譽為世界工程機械技術界的至高點。30多年前，美國、德國、日本是這一領域的主宰者。近年中國製造已攀上該領域的高點，還擁有全球最大噸位起重、全球伸縮臂風電施工領域最大等多項世界紀錄。

中國機電產品進出口商會的統計顯示，2021年中國工程機械出口額創下340.41億美元的新高紀錄，同比增長62.3%。中國製造的工程機械（包括起重機、挖掘機等）已銷往全球200多個國家和地區，這些起重機為各地基礎建設提供了不少幫助，對一些經濟條件稍遜的發展中國家來說，這些大傢伙更是強而有力的恩物。美國且繼續自縛吧。