世界視線：以巴危機擴大　勢必打擊西方

巴勒斯坦的形勢進一步惡化。

以色列內塔尼亞胡內閣與宗教猶太復國主義勢力合流或被騎劫，堅持以戰爭消滅哈馬斯和在加薩進行種族清洗。同時在西岸佔領區推新的殖民計劃，縱容猶太非法殖民者襲擊西岸的巴勒斯坦居民，與以色列軍警一起進行政治和武力迫害。以色列顯然是公開挑戰要求停戰的國際輿論和大部分國家，也漠視以色列國內愈演愈烈的反戰示威。

以色列的戰時內閣和總理內塔尼亞胡，公開否定聯合國的兩國方案，侮辱聯合國的決議和支持決議的大多數國家，不理會美國和西方國家的勸導。這已變成了以色列政府與西方和國際社會決裂。迄今美國還以財力軍力支持以色列，英、美還拉上個別西方國家參與紅海航道的守護，似乎是以色列有恃無恐，美國及西方被挾持，對其種族主義行為只能溫言勸解，不敢實際採取措施制止，因此內塔尼亞胡內閣可以大言不慚，也加劇在加薩和西岸佔領區的迫害。加薩人民每天死者由過往幾十人上升至幾百人，百萬人口處於人道主義危機之中。

與此同時，治權僅及於西岸佔領區的巴勒斯坦自治政府突然宣布總辭，此舉一是破壞了美國等所屬意戰後加薩地區統治組成，沒有了巴解組織的接手，美國與西方再不能假手已被它們收買的政治組織來與以色列合作，共管巴勒斯坦，包括加薩，以此排除哈馬斯的再起。二是巴解在當前總辭，一方面反映巴勒斯坦及周邊國家對之不信任，政治壓力加強，它無法在加薩屠殺、西岸被新殖民現實面前毫無作為地苟延殘喘。另一方面，巴解總辭，無論用何種形式重組巴勒斯坦政府，激進的哈馬斯及其同盟必然被推舉出來接掌政府大權，包括巴解的數萬軍隊。雖然只限於西岸佔領區，卻會是聲勢大振，西岸可與加薩聯手，以色列軍警及非法殖民者便會面對強烈的對抗，西岸佔領區亦將捲入戰爭之中。

以色列的武力鎮壓會更為粗暴，美國及西方、阿拉伯及伊斯蘭教國家，以至中國、俄羅斯，會坐視不理嗎？國際社會的反應，包括反猶太復國主義的示威衝突，只會更加激烈，結果應該比1968年更影響深遠。1968年是中國文革時期，在法國等西方國家卻是毛澤東思想盛行之時，今次會是怎樣呢？巴勒斯坦的衝擊，不僅在軍事和地緣政治，更可能在全球的政治思想。

研究所所長 陳文鴻