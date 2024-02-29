世界在大變，我們沒法精準地作出預測，但大勢卻可知，由此可趨吉避凶。對於一個城市來說，如香港可以早作準備，迎接挑戰和應對危機及機會。應對措施不可能臨時張羅，涉及基建、資源等準備需時。要避免錯失時機，或面對挑戰失措，更應該早作規劃，早作投資，以便爭取在新的機會來臨時，享首發優勢。

香港是國際城市，榮衰成敗決定於外來因素，以往成功有些來自偶然，香港只是適逢其會。香港被譽為福地，但這個福地的發展，往往是得益自內地的失誤或災害。不過，自1949年起中國發展從低谷進入大循環的上升期，期間香港亦有分享內地發展的成果，但兩地的關係也因此轉變。中國內地好，香港也好，可香港不可能再獨得內地發展紅利。相反地，內地發展所得的更多留在內地，不盡外流。結果是香港發展放緩，更多的要依靠自身的優勢和努力。這是香港與內地關係上相對優勢的轉變。對外香港回歸，不僅標誌中國復興，同時反映歐美帝國主義的衰落，這個衰落伴隨着中國的強盛。香港歷來依靠歐美，也因而隨着歐美衰落而外部關係轉變，再不能依靠原來歐美帶來的優勢，且優勢已變為劣勢。如此的轉變，在回歸20多年後更為明顯，香港近年經濟停滯因由在此。正是如此，為了維持香港的繁榮，避免衰落成「廢墟」，便要從國際趨勢中尋找新的出路，早作準備。

地域上中東發展的潛力最大，現在處於低谷，正好是長期復興的開始。以色列的問題早晚解決，中東去西方化便是各國聯合一起借油氣、人口和地緣戰略復興的機會。中東文化力量韌力最強的是伊朗，在和平發展的環境裏，它的發展潛力勝沙特阿拉伯，且與中國、俄羅斯有長期合作協議。沙特與海灣諸國的資金，與伊朗的科研、生產競爭力結合起來，加上埃及的人口紅利，發展機會巨大。

東南亞近香港，但內部分歧大，不易整合，且與中國關係似親亦疏。印尼、菲律賓、越南與中國關係存在眾多變數，當地也早為日本及西方勢力滲透，中國影響有限，香港不易打進，美日政治不會放手。在中美矛盾日盛之時，香港在東南亞的發展必然受日美阻撓。香港對現時東南亞的認識，未必比對中東伊朗的認識為深。同樣起步，可能進軍伊朗中東，成效與機會更大。