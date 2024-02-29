由於莫斯科在俄烏之戰中已勝券在握，總統普京對美國、西方、北約、烏克蘭近來的種種戰爭叫囂及舉動，就氣定神閒。法國總統馬克龍在與27位西方國家領袖及部長討論援烏時聲稱，為了確保「俄敗烏勝」，不能排除西方國家向烏國派出地面部隊的可能性；他說，只有俄羅斯戰敗，歐洲的安全及穩定才有保障。

然而，馬克龍的言論只能代表自己，美國及其他北約國家無人響應；大家都知道，這只是喜歡出風頭、語出驚人的馬克龍一貫作風。莫斯科也反應平淡，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，注意到馬克龍要令俄羅斯戰略失敗的立場，也注意到歐洲討論向烏克蘭派兵，但沒有共識，「他們應該意識到這絕對不符合自身的利益」。

就在同一時間，「中立」了200年、不結盟200年的瑞典加入北約，成為第32個成員國。這一舉動非同小可，意味着俄羅斯西面的「出海口」——波羅的海——全由北約國掌控、包圍，「這將有助於美國自由地投放兵力到俄羅斯邊境」。瑞典的國防工業、軍力和高科技相當強大，整體軍力在歐洲排名第8，無怪乎北約秘書長表示，瑞典的加入使北約「更強大兼安全」。

過去200年，歐洲經歷過多次戰爭、經歷兩次世界大戰、經歷兩大陣營冷戰，瑞典一直保持中立，不結盟，獨立自主地發展軍事國防力量，推行「全民皆兵」，主因是當年歐洲很亂，各個國家和勢力混戰不已，拉幫結派，要實現自己的帝國稱霸野心。瑞典無野心，也不想瞎攙和，不想被拉攏，也不想幫人打架，分利益得好處。保持中立、不結盟是最佳自處和相處之道。

然而，二戰和冷戰後，美國通過北約逐漸「一統」歐洲。歐洲本身已沒有條件、本錢和利益出現各國爭雄、發生戰爭，瑞典再中立已無意義。恰恰是整個歐洲繼續以俄羅斯為敵，形勢比人強，兩者間瑞典只能選擇棄中立入北約也。