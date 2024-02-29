金門翻船事件，兩岸談判陷入僵局，國民黨副主席夏立言於此時率團訪問大陸，除了向台商、台生、台胞拜年外，也會向大陸漁民家屬表示哀悼之意，期望能降低兩岸的惡意螺旋。國民黨或許出自善意，但此舉卻根本錯了！

每次兩岸發生糾紛，國民黨總是喜歡扮演煞車皮的角色，希望能從中斡旋，讓彼此敵意降低。但表面上國民黨似乎確實發揮了功能，讓兩岸不至於走向火車對撞，實際上卻是「寵」壞了民進黨，讓他們每次闖禍之後，都不用為自己的行為負責，因為有國民黨這個專業擦屁股團隊負責搞定。久而久之，就形成了一種模式，那就是「民進黨惹事，國民黨買單」，而事件平息後，民進黨還會給國民黨扣上喪權辱國、投降舔共的帽子，讓台灣民眾更唾棄國民黨。

國民黨失去執政已8年，到現在還不明白誰當家誰負責的道理嗎？在金門翻船事件上，國民黨該做的就只有切實監督民進黨，還原事實真相，其他的就看民進黨如何處理，何必狗拿耗子多管閒事，到頭來惹得一身腥？

立法院委員會召集委員的情況也是如此，民眾黨明明就宣稱自己並沒有要求國民黨禮讓，國民黨非要釋出善意，硬要禮讓一席召委。問題是，從藍白合到立法院長選舉，都可以看出民眾黨向來是過河拆橋，只想走自己的路，根本沒打算配合國民黨。國民黨就算真的讓了，2026、2028年除非民眾黨沒人選，不然依舊從地方到中央，都會面對民眾黨的攪局挑戰。一廂情願地以為國民黨示好，民眾黨就會投桃報李，簡直是天真得無以復加。

20年來，這類蠢事國民黨樂此不疲，一再重蹈覆轍，莫非真是熱臉貼冷屁股上了癮，不被人耍得團團轉，就不符合國民黨的創黨宗旨嗎？