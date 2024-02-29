特朗普4年前角逐連任美國總統未能成功，但是其特立獨行的風格已在國際上掀起一股旋風，令不少國家的「特朗普」們紛紛冒起。例如去年11月，被稱作「荷蘭特朗普」的極右翼政客維爾德斯，就領導他的政黨勝出議會選舉，成為荷蘭國會第一大黨；而有「阿根廷特朗普」之稱的狂人米萊，去年底亦當選阿根廷總統，並且提出一系列極端的政策。

米萊早前第二次訪問美國並與正牌的特朗普會面，備受外界矚目。兩人見面時互相擁抱讚賞，特朗普改編自己著名的「讓美國再次偉大」口號，形容米萊將讓阿根廷再次偉大；米萊則表明希望特朗普年底再次當選總統，完全不把現任總統拜登放在眼內。難怪他兩次訪美期間拜登都不接見他。

不過，米萊和特朗普有相似的地方，也有截然不同之處。最類似的是他們的從政特色。米萊的政治資歷淺，主要是借助社交媒體炒作擴大自身影響力，將個人品牌置於政黨和國家利益之上，最後以「網紅」姿態當選，他的競選口號「讓阿根廷再次偉大」就是抄襲特朗普。這種風格在政治上如同走鋼絲，紅起來可以得到很多選票，但米萊的政黨在阿根廷議會勢力非常薄弱，隨時會樹倒猢猻散。

兩人最不相似的地方是經濟主張。米萊是自由貿易的狂熱推崇者，主張大刀闊斧削減公共開支，一上任就說要解僱5,000名公務員，亦主張降低國際貿易之間的關稅壁壘。相反，特朗普做總統時堅持高赤字財政，強烈反對貿易自由化，對中國、歐盟乃至日本、南韓都發動過不同形式的貿易戰。

說到底，美阿兩國「特朗普」的表面友善，只是各取所需的一場表演。一旦特朗普東山再起，兩國關係能保持友好麼？我有所保留。