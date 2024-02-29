新一年世界局勢動盪依然，戰火紛飛，並沒有稍歇，俄烏戰事如是，以巴衝突亦如是，世人祈願「世界和平」，今年恐怕會落空。一直有傳以巴暫時停火有望實現，據報停火協議內容包括停止軍事行動40日，哈馬斯釋放部分人質，換取以色列釋放巴人囚犯等。

美國聯同中東多個國家正在努力斡旋以巴停火，之但係以軍喺呢個時期向戰時內閣交代對加薩南部拉法市嘅行動計劃，並首次空襲黎巴嫩東部地區，造成至少兩名真主黨成員死亡，真主黨之後發炮回擊。以巴戰爭外溢，牽涉伊朗及其支持嘅也門胡塞武裝等，整個中東局勢亂成一鍋粥！

美國總統拜登日前表示，希望以巴雙方能於周末前達成臨時停火協議，爭取最快下周一前正式落實停火。他指有大量的巴勒斯坦人喺戰事中被殺害，以色列可能會失去其他國家嘅支持，認為如此下去不符合以色列嘅利益。

拜登又提到，以色列已經減緩對拉法嘅攻擊，保證能夠讓留在拉法嘅大量民眾撤離，再加強對當地嘅軍事行動，剷除其餘哈馬斯嘅武裝分子。實情係以色列總理內塔尼亞胡已如斷線紙鳶，不受控制，要對巴人趕盡殺絕，就如巴西總統盧拉早前指摘以色列對加薩嘅巴勒斯坦人實施了種族滅絕，並將以國嘅行動與希特拉滅絕猶太人嘅行動相提並論。內塔尼亞胡對盧拉嘅言論表示憤怒，然而事實勝於雄辯。

內塔尼亞胡要求哈馬斯必須面對現實，並強調無論以巴雙方能否達成人質協議，全面勝利是以色列嘅目標，以方不會喺未處理完哈馬斯最後一個據點嘅情況下撤軍。要言之，地面攻打拉法勢在必行，巴人根本無處可逃，加薩已無巴人立足之地！