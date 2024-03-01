法國與德國就會否讓北約出兵援助烏克蘭出現分歧。德國主張只需供應武器，避免出兵。作為歐盟的軍事經濟大國，此舉肯定在歐盟內部引起反響。南歐諸國已與歐盟意見諸多分歧。在援烏的緊急時刻裏，德國帶頭異議，應可獲多國支持。北約亦公開反對出兵，未必是真意，似是為避免內部矛盾，也以此掩飾北約實際已參戰，只是不用正式編制，用顧問和僱傭兵的名義來不經北約公開程序批准。

無論如何，法國之所以要提出兵援烏，表明烏軍在戰場上失利，大有潰敗的可能。法國代表北約要先提應對方案，目的還是法國總統馬克龍所說，俄羅斯不能勝利。

但德國對俄的態度一直不同於法國，此所以在烏克蘭戰爭之前，德俄合作建設北溪2號天然氣管道。其後德國政府對俄強硬，一是社民黨不同於默克爾的基民黨政府；二是受制於綠黨在聯合政府內的勢力；三或許是社民黨執政者要與基民黨的與俄合作政策分隔，以爭取選票。然而，德國朝野上下都不會支持出兵國外。參與烏戰的傾向就算供應武器，國內反對聲音也大。而德國企業似乎執着本國利益，不願緊跟美國制裁中、俄，也沒有法國企業的在歐盟擴展野心，反而是着眼海外市場，因而與中俄的關係帶有許多曖昧因素，在美國制裁和政治壓力下，正密謀恢復與中俄的經濟關係。

對德、法或歐盟而言，當前的關鍵因素是烏克蘭能否抵禦俄羅斯的攻擊。但俄國似不願佔領烏克蘭，目的只是守着佔領區，將之歸回俄羅斯，戰爭便有所節制。但烏軍潰敗會引發烏克蘭政權內亂，澤連斯基集團能否有足夠的歐美資助維持內部團結，與軍隊及社會的關係不會破裂？以烏克蘭的民生惡劣、政治貪污嚴重、人命傷亡日增，存在着巨大的危機。現時只靠歐美資金支撐，但當流亡海外的上千萬人口開始被歐美社會排斥要逐回本國，烏克蘭低價農產品出口受歐盟農民抗拒，社會經濟問題會惡化，必然反映在政治上。

戰爭不利，敗軍流竄，歐美不滿日深，政權內部矛盾彰顯，形勢極其不妙。會不會澤連斯基集團在預備外逃，挾資到歐美而放棄在烏克蘭替美國戰鬥呢？

烏克蘭政局變化莫測，歐盟亦必受衝擊，歐洲大陸，包括歐俄關係多會轉折，對世局特別是美國霸權主義打擊會大。