特朗普大概率會重返白宮，中國會像許多國家一樣，研究他的對華政策，以應對很可能是更嚴峻的挑戰。特朗普如何制訂對華政策，取決於多種因素，最基本的是他如何看待當代中國。特朗普過去給人的印象是和大多數美國政客一樣，並不了解中國，經常頭腦發熱，喜歡蠻幹，自視甚高，輕蔑中國。他首任美國總統時，確乎這樣，並以此匆忙發起對華「國運之戰」，以為可以三拳兩腳打垮中國，然而事實教訓了他。

早前網上流傳一段去年華為發布Mate 60 Pro系列、實現了5G晶片突破、特朗普接受訪問的視頻；特朗普對中國的看法及中美博弈，似乎有了新的認識。視頻中特朗普說，華為一開始就像以前的中國一樣渺小，但他們努力拚搏，從未放棄，這種精神原本是我們美國人擁有的，是我們珍視的價值。雖然中國現在只能做7納米，我們能做3納米，但這些數字毫無意義，除了男子足球，你能舉出一件中國人想做而做不到的事情嗎？……他們現在是7納米，現在聽起來沒啥，但5年、10年後呢？我們連製造業都沒有，特斯拉的超級工廠都搬到中國和墨西哥去了。別告訴我，咱們可以指望華爾街那幫吸血鬼。我本人是一個聰明而且成功的商人，我告訴你，資本會在困難的時候跑掉，製造業不會。

特朗普續說，中國人在學英語，在研究我們，我們的人在濫用毒品、流落街頭；中國在幫助人民脫貧，在確保所有的孩子都有上學的權利……我們在為發動戰爭創造了最多的財富而沉醉、自負……這樣下去，中國會毫無疑問把我們打敗。

魯迅說過，我經常解剖別人，但更多的時候是在無情解剖自己。看到上述所言，我忽然覺得這個「特老頭」可愛起來。大概沒有一位當過美國總統的人，能這樣在中美關係上無情解剖自己，發現問題。不過，有指影片是AI偽造，不管如何，經過這番解剖總結後，特朗普一旦回朝，大概率會更狠、更有針對性地找出壓制中國的辦法！