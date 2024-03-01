經過兩年來的反覆拉鋸，俄烏戰場形勢對俄羅斯愈來愈有利，烏克蘭顯然已方寸大亂，美西方也坐不住了。法國總統馬克龍聲稱「不排除向烏克蘭派遣西方軍隊的可能」，引起軒然大波，歐洲盟友紛紛與其切割，美國也急急澄清沒有派兵計劃，因為他們都很清楚，一旦正式派遣軍隊進入烏克蘭，就意味着公開向俄羅斯宣戰，也意味着隨時引發歐洲乃至世界大戰，甚至可能爆發核大戰，任何人都承擔不起這個責任和後果。

馬克龍並非不明白這個道理，也並非真的想向烏克蘭派兵，他壓根兒沒有這個膽量，只是信口開河或者說譁眾取寵而已。這也正是西方政客的普遍特點，為了吸引眼球，往往語不驚人死不休，大家不必太過當真。當然，從另一個角度看，馬克龍的出位言論恰恰反映美西方黔驢技窮，所有手段都用盡了，依然無法擊敗俄羅斯，只好虛張聲勢，自我壯膽。

最尷尬的是，雖然美西方對烏克蘭作出諸多承諾，但有些純屬畫餅充飢，根本不可能兌現，甚至連最基本的彈藥也供應不足。開戰以來，俄羅斯平均每天射出7萬發炮彈，而烏克蘭平均每天只有一萬發左右，兩者差距不是一般的大。即使美西方加班加點生產武器彈藥，也遠遠無法滿足烏軍所需。在這種情況下，試問北約怎敢派兵進入烏克蘭？還是德國政府比較清醒，援助歸援助，始終不肯向烏克蘭提供射程達500公里的金牛座巡航導彈，以免進一步陷入泥沼。

說來實在諷刺，美西方集數十國之力，還是鬥不過俄羅斯，令人見識了何謂外強中乾。正如法國歷史學家托德在其新書中指出，烏克蘭危機充分暴露西方霸權的衰頹，其在現代化和全球化進程中對別國的壓迫和剝削已對自身產生反饋，其自戀和盲目已成為俄羅斯主要戰略資產之一。誠然，美國本想通過這場代理人戰爭消耗俄羅斯，然後集中全力對付中國，殊不知弄巧成拙，俄羅斯依然屹立不倒，反而美西方騎虎難下。經此一役，西方霸權的虛弱本質暴露無遺。

當然，最大輸家還是烏克蘭。戰爭對國家造成的嚴重破壞和經濟損失姑且不說，單是人口銳減就令人觸目驚心。根據烏國官方數字，目前基輔政權治下的人口僅約2,300萬，比戰前減少近半。美國要求戰至最後一個烏克蘭人，恐怕一語成讖。