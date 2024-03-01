南韓實習醫生和駐院醫生為了抗議政府廣招醫學院學生，以增加醫生名額，又是示威又是請辭又是罷工，引來政府和民眾指摘。同樣情況有點似曾相識，黑暴期間，本港醫護一樣發起示威和罷工，同樣挾病人生死以令政府，不過出發點跟南韓不同，香港醫生當時是為了搞政治搞對抗，為了反中亂港，他們甚至覺得自己很高尚很偉大。

南韓醫生罷工，表面看是為了一己私利，所謂多個香爐多隻鬼，醫科生名額擴大，他們的飯碗愈多人來搶，加上當地工會勢力極大，動輒發起工業行動，花樣層出不窮。當年香港舉辦世貿會議，韓農花式示威，又是瞓街又是衝擊，打破港人一貫地以為示威就是喊口號而已，香港反對派更是「獲益良多」，香港自此多事。

說回南韓醫護，薑還是老的辣，辭職抗議的大都是實習醫生，據報多達一萬人，資深醫生鮮有行動。拿自己飯碗較飛，實在傻得可以，只有年輕人才有這種傻勁，難怪「老鬼」不為所動。這樣說來，又跟黑暴頭面人物只知煽動年輕人向前衝，自己則偷偷鬆，何其相似乃爾。

講到醫護霸權，香港當然比南韓有過之而無不及。本港醫生對增加醫科生學額倒是沒有意見，但對於引入海外醫生則「頑強抵抗」。歷屆特區政府都不敢觸動醫生集團的利益，引入海外醫生說多做少，改革醫委會更是輕輕放下；到了進入愛國者治港的今天，引入海外醫生依然阻力不小，對來自內地的醫護人員更先入為主，帶有歧視，只是不敢如過去那樣明目張膽排斥而已。不過，若然比較入息，港韓醫生也是天和地的分別。南韓一般教授級醫生，年薪約一億韓圜，實習醫生月薪約300萬至400萬韓圜，香港是他們的數倍。