法國總統向來特立獨行，起碼表面上是比較清高，不願隨波逐流跟大隊行事，常有會得罪自己人的出位言行。早年有戴高樂和希拉克，如今有強調自己不左不右、不親美也不恐中的馬克龍。這使得法國在北約內雖然鬥不過美國，在歐洲大陸也比不上德國和英國，但其聲音有時會顯得特別響亮，其主張會贏得更多掌聲。

例如當北約在美方鼓吹下，意圖向日本、南韓、澳洲以至菲律賓等美國盟友擴張，馬克龍就當頭棒喝，指出北約的「北」字是指北大西洋，而不是上述國家所在的太平洋。當美國加緊逼迫多個歐洲國家與中國「脫鈎斷鏈」，馬克龍就強調歐洲應當更加獨立、自主和強大，不受中美任何一方威脅或操控。

近日俄烏戰事踏入兩周年，歐盟委員會主席萊恩、意大利總理梅洛妮、比利時首相德克羅及加拿大總理杜魯多，歷史性地一同訪問烏克蘭首都基輔以示支持。其他多個歐洲國家亦人不到禮到，先後與烏方簽訂這樣那樣的雙邊協議，信誓旦旦會繼續支持烏軍及烏國的戰後重建，直至戰勝俄羅斯及其總統普京為止。法國也有跟烏克蘭簽署類似協議，但馬克龍再進一步提出，除了經濟、外交和武器彈藥上的援助，北約應不排除直接派兵支援烏國的選項。

此言一出，立即嚇得之前與烏國同仇敵愾、與「戲子總統」澤連斯基情同手足的各個北約領袖屁滾尿流，紛紛表明反對有關計劃。因為正如俄方回應指出，北約任何一個國家直接派兵到烏克蘭對抗俄軍，那怕只是協助防守，都等同向俄國宣戰。更嚴重的是，根據北約的共同保衞協議，俄方與某成員國宣戰，其他北約成員也自動被拖下水。馬克龍揭穿了這件國王的新衣，不知是有心還是無意？