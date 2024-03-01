新一份《財政預算案》前日公布，卻無助提振大市，當日港股依然低收，恒生指數最多曾瀉272點，尾市收報16,536點，跌253點。港府開源無方，節流「有法」，就係向各階層開刀，尤其是基層「派糖」大幅減少。

預算案最大亮點，多數認為係「全面撤辣」，即住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。一般認為，全面撤辣對成交量有很大幫助，皆因唔少樓盤都等緊撤辣後沽貨，到時大量二手盤湧現，買家睇中心頭好自然增加，成交回升可期。當然，成交量要回到2013年之前每年8萬多宗，恐怕係天方夜譚。

樓市受利率走向影響，若減息期待落空，香港息率難下，樓市全面撤辣嘅效應有限。有大投資銀行稱，全面撤辣不足以持續推動地產股價格上升，屆時應趁短期股價反彈「強烈沽售」地產股，可見大行對全面撤辣後樓價能否上升甚至扭轉跌勢，仍抱懷疑態度！樓市不振，股市都唔會好得去邊，股市樓市不振，就係連累去年賣地收入大減嘅主因，印花稅收入亦減，搞到政府大失預算，財赤逾千億元。

本報早於4年前，於頭版大字標題指出「股樓流血不止 唔撤辣減稅冇藥醫」，一語道破，力陳實施多年嘅樓市「辣招」已不合時宜，喺樓市下行期間維持只會阻礙復甦，應馬上撤辣救市，然而冇靈魂政府只將良言當作耳邊風！昔日苦勸撤辣事，今朝都到眼前來！直到現時樓市冰封，負資產驟增，水浸眼眉，港府才肯全面撤辣，可謂撤得太遲，糟蹋了復甦時機。

俗語話齋：執輸行頭，慘過敗家！正是港府「不聽東方言，荊棘在眼前」的現眼報！如今樓市「油浸都唔肥」，重拾信心談何容易！