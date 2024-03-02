正論：淫片播之不盡　香港淪為性都

中國是禮儀之邦，香港作為中國一個特區，就算未能做到非禮勿視、非禮勿聽這麼高標準，最低限度也要設法保護未成年人免受淫邪之風荼毒。很可惜，在港府放任自流、淫審處助紂為虐之下，網上色情資訊氾濫成災，美國Google旗下影片分享網站YouTube，淫片更是播之不盡。東方傳媒機構再發現5條令人咋舌的淫褻影片，昨日第5度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，絕對不容有關部門對YouTube淫片輕輕放下！

東方在YouTube再發現5條色情影片，全部都是女性胸部及陰部等性器官無遮無掩，甚至對着鏡頭自摸「腿張開」。有些影片以「醫學手術」做包裝，大特寫女性陰部，掛羊頭賣狗肉。又有影片展示女模特兒自摸胸部和下體，動作極為淫穢。甚至有影片顯示全裸女子張開大腿做「裸體瑜伽」，胸部及陰部均無打格，清晰可見。總之，淫褻程度沒有最驚人，只有更驚人。

正如學者指出，露出性器官的電影均會列為三級，網絡影片理應持同一標準，惟事實證明，淫審處對YouTube宣淫販賤、傷風敗俗視若無睹，甚至為其宣淫行為背書。東方多次向有關部門舉報YouTube淫片，部分淫片轉交淫審處評級，結果無一被評為嚴禁發布的第III類物品，甚至有影片被評為老少咸宜的I級，顛覆社會道德價值觀。日前淫審處再公告10條由東方檢舉的淫片評級結果，結果一如所料，一律被評為第II類不雅物品，只需加上所謂的警告字句便可任意發布，根本無法確保青少年免於接觸及觀看，YouTube更猶如有「免死金牌」，大條道理拒將淫片下架。

今次東方再向兩個部門檢舉多5條YouTube淫片，當局會怎麼處理？若然又是轉交淫審處評級，任由淫審處胡審亂評，只是再走一遍程序而已，根本沒有意義。

司法機構網站列明，淫審處評級時須考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德、禮儀及言行標準」、「擬發布或相當可能發布物品的對象是甚麼人，屬那一類別或年齡組別」、「該物品或事物是否有真正目的，還是用作掩飾其不可接受的內容」等。

惟從東方檢舉的影片已可看見，全部超出社會普遍接受的道德標準，觀看對象包括未成年人，真正目的是賣弄色情，但評級結果離經叛道，不用禁止發布，更無對發布者處以懲罰，港府為何聽之任之，不肯認真改革甚至取消淫審處？為何不直接檢控違紀亂法的淫片推手？為何要對YouTube隻眼開、隻眼閉？

當局對淫審處的審裁委員並無特別要求，人人有不同審判標準，到頭來當然就是沒有標準，全憑個人喜惡行事，以致歷年來鬧出的笑話無數。何況港府向來怯洋懼外，司法機構更往往以司法獨立為偏幫外部勢力的擋箭牌，面對美國企業不是必恭必敬，就是先自洩氣，理不直氣不壯，助長歪風孳長。須知道，不管時代如何進步，社會風氣如何開放，人們還是有最起碼的道德規範和要求，否則整個社會必定大亂。

目前本港性罪案高發，特別是青少年性罪行轉趨嚴重，有機構在2019年至2023年期間錄得數據，顯示共有139宗被法庭定罪及警司警誡的青少年性罪行個案。非法性交及猥褻侵犯兩項性罪案數字，更自2021年起呈倍計的上升趨勢，最低犯案年齡僅得11歲，令人嘩然。青少年每日「機不離手」，疫情期間上網課更助長網絡色情罪案野蠻瘋長，家長為口奔馳，難以監管子女有否觀看色情影片。YouTube對淫片毫無過濾，「無碼直出」，青少年不淫毒上腦才怪。

香港是華人社會，絕非如西方國家那樣嫖賭飲蕩吹也可合法化。但若當局對YouTube色情資訊放任不管，難保香港不會淪落為「性都」，青少年有樣學樣，人人自拍露乳露陰的影片放上網「任君欣賞」，甚至隨時隨地「打野戰」，性罪行更加失控！

保護未成年人，社會有責，政府責任最大。東方多次揭發YouTube誨淫誨盜，當局一味坐視不理，任由淫審處胡作非為，對得住天下父母乎！對得住萬千學子乎！對得住天地良心乎！