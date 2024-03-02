台灣一直非常清楚，大陸的對台灣工作大政方針乃文武兩手。文的一手，是和平統一，是所謂「統戰」；武的一手，是絕不放棄對台動武，並在武統方面加強動作。台灣當局把大陸的這種工作方針稱之為「文攻武嚇」，製造壓力，讓台灣在巨大壓力面前「就範」。因此，台灣對「壓力」問題十分敏感，事無大小、輕重、是何性質，都是「對台施壓、對台打壓」，為此，台灣時刻處在惶恐不安之中。大陸見此，其實挺樂！面對台灣當局頑固拒絕統一、「謀獨」，就是要讓他們在大陸的種種動作中感到恐懼、坐立不安，這樣的「文攻武嚇」才有效。

最近大陸更改了台灣海峽M503航線，對台海空域造成了一點點「擠壓」之勢。台灣當局就大喊大叫，說這是大陸使用政治手段，對台灣施壓，這個效果正是大陸料到的，大陸就是在對台灣施壓，而且含有方便準備武統的意思。美國也大喊大叫，說是大陸要改變「台海現狀」，他們很關注。說的也不錯，大陸的施壓就是為了改變「台海現狀」，且目前這個動作，只是很輕微的「改變現狀」，只是為了今後徹底「改變現狀」、實現兩岸統一做準備。

美台今日的大呼小叫、大驚小怪，其實毫無意義，若干年後兩岸在大陸的壓力下完成統一了，現狀改變了，台灣聒噪不過是可憐的哀鳴而已。毛主席說過，「不破不立，破字當頭，立也就在其中。」現在大陸使出的「文武兩手、軟硬兩手、文攻武嚇」，都是在「破」，是在把握節奏，有理有力，有輕有重，有大有小的對兩岸現狀有所「破」之！只有這樣的「破」，步步推進，條件成熟時一舉進攻，才能最終「改變現狀」，祖國統一大業可立也。

過去很長一段時間，大陸對台灣施壓、對台海現狀的「破立關係」一直非常謹慎小心，生怕引起台灣方面的敏感和反感，影響推動和統。對此，台灣當局得意了很久，蹬鼻子上臉，現在怕了嗎？想改弦更張嗎？