垃圾徵費計劃因為港府解說不清、做法矛盾，激起民意反彈，結果醞釀多年的所謂環保政策要延期推出。筆者收到讀者來函，直斥港府規定市民購買指定垃圾袋，既嘥錢也不環保。他舉例說，每天到街市買魚，魚販劏魚後用膠袋盛載鮮魚，由於該膠袋又濕又腥，無法循環再用，他會將之當成垃圾袋包裹垃圾再丟棄，這樣就能省下額外的垃圾袋。可惜新法一旦上路，市民反而要購買指定垃圾袋，原來的載魚膠袋要直接棄掉，質疑環保從何談起，直斥政策甚為擾民。

其實，港府高官好做唔做的事例不勝枚舉，又豈止垃圾袋一項。《財政預算案》剛剛公布，除了樓市撤辣成為焦點，整份預算案乏善可陳，派糖縮水，中產尤其冇啖好食。目前財赤高企，超過一千億元，儲備則由高峰期的過萬億元，剩下7千多億元。拙婦難為無米之炊，港府開源無計，節流又難，搜索枯腸後，終於想起打酒店房租主意。酒店房租稅多年前起為0%，預算案宣布2025年1月1日起恢復有關徵稅，稅率為3%。

儘管港官強調稅率並不高，平均輕微增加數十元，但小數怕長計，何況香港酒店收費向來高得驚人，往往令旅客卻步。君不見，去年訪港的內地旅客之中，有一半為不過夜旅客，他們寧願即日返回深圳也不留港，原因是本港酒店價格太高。未來還要徵收稅款，羊毛出自羊身上，酒店收費必會進一步推升，隨時連僅餘的另一半過夜客也嚇走。

旅遊業在疫後並無起色，即使旅客人數已達到2018年水平，但人均消費無法跟當年相提並論。港府決定月月放煙火和表演無人機吸客，但這些舉措並無新意，內地早就玩得出神入化，旅客有無必要專誠來港觀看，實在存疑。