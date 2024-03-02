國民黨提案要將現行陸配6年入籍時間縮短為4年，民眾黨支持，民進黨卻強烈反對，認為這會影響台灣的自由民主。而醫界也有人發起連署，認為陸配入籍時間縮短，會擠壓健保，讓健保黑洞更加擴大，在台灣引起熱烈討論。其實當初強行將陸配入籍時間定為6年，本身就已經是歧視，台灣號稱自由民主，卻公然做出這種歧視行為，還訴諸法律，本就成為笑柄。現在好不容易有補正機會，民進黨卻以危害自由民主為由反對，更顯示了民進黨反人性、反人權、反民主的惡劣本質。

陸配縮短兩年的入籍時間會危害自由民主？那麼多延長兩年，這個人還是同一個人，又為何就可以保障自由民主呢？如果認為這些人都是潛在的共諜，那根本的作法就應該是立法強制禁止兩岸通婚，嚴格拒絕大陸人民入籍，怎麼會是用延長入籍時間來防範共諜呢？

醫界所謂陸配會消費台灣健保，由陸配依親來台的家人更會製造健保巨大黑洞，根本是無稽之談！陸配來台時多年輕力壯，對健保來說不是消費，反倒是挹注，實際上是幫高齡化的台灣社會分擔保費。至於擔心陸配長輩來台依親，台灣明明每年限額只有60人，60人就能拖垮健保？會有這種想法的醫師，顯然是被意識形態蒙蔽了良心。

何況，台灣少子化日益嚴重，年輕人愈來愈不想結婚生子，陸配與外配卻多半會生育下一代，已成為緩減少子化趨勢的重要力量。民進黨難道要告訴台灣的年輕人，你們的父母都可能包藏禍心，必須層層測試，才可以當台灣人嗎？若民進黨將大陸視為敵國，對大陸人戒慎恐懼，那就乾脆禁止兩岸通婚，否則如此歧視性的處處刁難，除了顯示自己的仇恨與狹隘外，沒有任何好處！