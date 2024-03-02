俄烏戰爭屆滿兩年，戰況仍然呈現膠着狀態之際，斯洛伐克總理日前突然披露歐盟數國私下曾討論向烏克蘭派兵，其後獲法國總統馬克龍證實指不應排除任何選項。這番言論隨即在北約內部引發軒然大波，出現了切割潮。

其實，北約內部過去兩年也有成員國提出向烏克蘭派兵，但最後都不了了之。這是因為普京已多次表明若北約出兵，就無異於向俄羅斯開戰。假如北約和俄羅斯發生全面的軍事衝突，俄羅斯肯定會採取不對稱的方式即核武器來應對。不過北約國家目前仍未有心理準備面對俄羅斯核大棒的威脅。所以馬克龍「不排除向烏克蘭派兵可能性」言論出來後，歐洲多國領導人都急忙和他劃清界線，表示沒有這一計劃。

但這次為何會傳出北約有意向烏派兵呢？我覺得有兩個原因。一是烏軍的戰鬥力過去一年愈來愈弱，早前更失去前線城市阿夫迪夫卡，意味俄羅斯已打破俄烏戰爭僵局，令西方國家憂心忡忡；二是特朗普可能重新執政，使美國捍衞盟邦的承諾再蒙陰影，愈來愈多歐洲國家認為有必要加快援烏。

無論如何，一旦北約直接落場，俄烏戰爭就會演變成為俄歐大戰，歐洲勢必損傷慘重。依我來看，北約大可以考慮參照中國上世紀50年代在朝鮮戰爭的做法。當年中國軍隊是以「志願軍」名義赴朝，以示中國沒有跟美國宣戰。美軍則以聯合國軍的名義參戰。中美兩國短兵相接，但是從未互相宣戰，雙方都有默契地將朝鮮半島的戰事控制為「有限戰爭」。當然，此一時非彼一時。普京未必會接受這種戰爭模式，而且歐洲也不是有很多民眾支持直接介入俄烏戰爭。但北約內部出現分歧，反映這場戰爭有可能在今年出現轉機。