現年82歲、曾兩度公開發言時突然面容僵硬的美國資深參議員麥康奈爾，日前宣布今年底卸任參議院共和黨領袖職務，但不會辭任議員。同日，僅比他遲幾個月出生的美國總統拜登，聲稱接受年度健康檢查後，醫生認為其身體狀況仍可勝任總統一職，亦毋須進行俗稱老人癡呆症的認知障礙測試。兩件事再次掀起美國民眾，以至國際輿論對美國老人政治的關注。

美國人過去經常批評中共奉行老人政治，其中毛澤東到82歲臨終前仍兼任黨軍最高領導（實際上他已被四人幫架空），鄧小平也是80多歲才全退。反之現時國家主席習近平雖已兩度連任，但仍只有70歲。勢將N度連任的俄羅斯總統普京亦不過71歲，比拜登年輕接近10年。若拜登真的成功連任，他卸任時將比毛澤東逝世或鄧小平退下時更老。

誠然，年老不一定昏庸無能。當年已年近90、並且已無官職的鄧小平，就通過1992年的南巡，利用其個人政治魅力，壓倒黨內的左傾保守勢力，成功推動國家繼續奉行改革開放。馬來西亞的馬哈蒂爾，更在2018年以92歲之齡再次當選首相，成為全球最年長的民選國家領袖。問題是國內外的民眾都看得見和聽得到，拜登的言行與神態已老態龍鍾，行路跌跌碰碰，經常記錯人名，思維與年輕一代完全脫節。反觀普京，以至其老對手前總統特朗普等，都明顯比拜登有活力。

更令美國人憂慮的是，除了拜登、特朗普和麥康奈爾，當地年過80的政客還比比皆是。最年長的參議員格拉斯利已年屆90，快將84歲的民主黨前眾議院議長佩洛西仍有意再選。香港人口老化加劇，但最年長的立法會議員原來亦只有74歲，若在美國從政仍算是年輕，還可能有十多年的光景。