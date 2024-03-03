世界視線：避免與中俄衝突　美國找戰爭代理

隨着美國過去30多年執行單邊霸權主義，釀成一系列的國際不穩定局面，如今首先是俄烏戰爭的強大消耗，俄羅斯擊退烏克蘭去年夏季的大反攻，美國可能停止或大幅削減援烏；同時出現以色列對付哈馬斯及其背後阿拉伯國家和伊朗的爭端，亦導致伊拉克及敍利亞的美國駐軍受襲，更要面對胡塞武裝在紅海對英、美及以色列貨運的打擊；還有北韓的威脅以及與北京在台灣問題上的爭端。看來，當前美國政府及軍方逐漸吃不消。

替華府出謀獻策的智庫，提出美國需要改變策略，首先是放棄同時挑戰中、俄。例如國際關係大師米爾斯海默，勸喻美國若要全力對付中國崛起，就要放棄支持烏克蘭這個注定會失敗的代理人；而俄羅斯實在不好惹，更應拉攏它來共同對付中國。

亦有智庫表示，美國面對目前的各大爭端，可比擬新冷戰，若按冷戰時期美國政府動用GDP的5至6%作軍費，將是近二萬億美元的天價，這會使政府大幅削減基建及醫療福利開支，肯定會遭國民強烈反對。因此，有智庫建議華府採取只面對一個強國的戰爭準備能力，其餘則致力尋找戰爭代理人。

目前的俄烏戰爭，烏克蘭是代理人，但若果失敗，東歐國家自然要充當新代理人，應對俄羅斯的「威脅」，北約亦會發揮支援抗俄的功能。而以色列方面的困難，是以巴衝突暫時無法緩和，但無論如何，美國更需要外交而非軍事手段來處理以色列與阿拉伯世界的關係，這方面做得好，伊朗也就會被孤立。

至於北韓，自然由南韓在美國協助下應對。而維持台灣政府親美以及給予武器援助，就可牽制北京。另外，日本是好的助手，幫忙美國在遠東牽制中、俄，協助牽制北韓和保衞台灣。

以上建議最大的目的，是避免美俄及中美正面衝突，因為這會是人類前所未有的大規模常規戰爭，甚至是全球毀滅性的戰爭，其後果美、中、俄及全世界都無法承受。相反，只要華府在各地找到適合的代理人，美國在財政及軍事方面就可以承受，但美國現在開始就要擴大軍備生產，達到全面滿足所有代理人應對不同地域衝突的武器需要，這更可保證美國軍工體系的巨額收入。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻