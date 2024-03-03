美國總統拜登宣布對加薩人民提供人道物資援助，他的建議是空投物資，並計劃組織海上船隊運送物資。這似乎表現出拜登政府對加薩人民苦難的同情，並千方百計施加援手。問題是，為甚麼拜登和美國政府不去要求以色列開放海外物資進入加薩，反而是容忍以色列禁制輸入人道物資，致加薩百萬人民有病死、傷死和餓死的危機？

拜登此舉可能有兩個含義。

一是即使美國是以色列軍事、財政的最大支援者，卻對以色列政府全無影響能力。美國政府的眾多要求，內塔尼亞胡政權是一概不理，並公然說會堅持在加薩的戰爭，堅持控制和殖民加薩和西岸佔領區。美國不是當了冤大頭，而是美國政府似正被國內猶太游說集團騎劫。拜登怎樣說，以色列不聽，美國卻不能施加壓力和強制其依從，反而仍然要聽命地提供軍事與經濟援助、外交庇護，在紅海航道護航。美國似乎變成了以色列的屬國，國內民主政策抵不住猶太金權政治。這便是美國權力體制和西方政治最大的暴露，民主、主權、自由都是假的，金權牢牢控制着政治權力。

二是拜登的提議主張都是假的，旨在欺騙國內民眾，替他連任選舉助力。空中投放和海上運輸人道物資，都是九牛一毛，應不了急，也抵銷不了陸路運送的禁絕或抑制，反而使國際社會轉移對以色列阻止陸路運送物資的批評。更深一層而言，加薩屠殺一是明目張膽地進行行刑式的處決；二是斷絕水電、藥物、食物等，讓10萬計加薩人民陷入人道災難。加薩人民中的弱者──婦孺、長者，在這樣的災難下加快死亡，而青壯的在以軍攻擊下亦大量死亡，目的都是把加薩人民滅族，把加薩人民的社會組織、文化傳統、血脈的延續全部切斷。

這是巴勒斯坦或迦南地區幾千年來從未有過的大屠殺，無論摩西、所羅門的建國，巴比倫、羅馬的滅猶太國，從來沒有進行這樣滅絕人性的屠殺。猶太人在國家被征服之後還可延續民族與文化，倚賴的是巴比倫等帝國的慈悲和尊重生命。猶太人還被看作是巴比倫、羅馬帝國的子民，不會被當作妖邪那樣趕盡殺絕。可是今天的以色列怎樣呢？美國掩飾暴行，成為幫兇，在實際政治與權力層面上，美國作為一個國家，早已被猶太集團滅亡、被篡奪了。這才是今天國際政治的真實情況。