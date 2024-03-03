時代潮流，順昌逆亡。發展新能源汽車既是環保需要，也是大勢所趨，中國在這方面明顯佔得先機，不僅技術領先全球，而且形成完整產業鏈，加上本身又是最大汽車消費市場，可謂天時地利人和集於一身。當然，這難免又會觸動西方神經，他們開始不爽了，美國和歐盟正千方百計設立貿易壁壘，企圖阻止中國電動車在全世界攻城掠地。美國的理由還是陳腔濫調，指中國電動車可能危及國家安全，而歐盟則以反補貼調查為名，試圖將中國電動車拒於門外，沒有最荒謬，只有更荒謬。

自己競爭不過對手，便採取下三濫手段，正是美西方一貫的無賴作風。只是今時不同往日，不管如何打壓，都阻止不了中國電動車的發展勢頭，更改變不了中國電動車的領先優勢。去年全球新能源汽車銷量1,428萬輛，中國市場就佔了887萬輛，歐洲和美國銷量加起來只有中國一半左右。正是憑藉電動車的領先優勢，中國去年汽車出口首次超越日本，成為全球最大汽車出口國，這在過去是無法想像的。

美國將中國定位為主要競爭對手，一時搞脫鈎，一時去風險，但可笑的是，他們不是把主要精力放在提升自己的競爭力，而是想方設法遏制對方。結果適得其反，遏制反而成為動力，中國在多個領域取得突破，5G如是，晶片如是，新能源汽車亦如是，正是拜美國封鎖圍堵所賜。老美始終不明白，阻止別人發展，並不能使自己進步。尤其是電動車領域，美國採取保護主義，不但無助提升美國產品競爭力，反而損害美國消費者利益，更拖慢本身新能源產業的發展。

沒有比較就沒有傷害，美國高舉保護主義大棒，將中國車企拒於門外，反觀中國一直打開大門，歡迎各國企業進入。美國車企特斯拉正是得益於中國市場的開放和包容，才有今天的實力和地位。都說眼界決定境界，格局決定結局，確實不假，中國的成功並非偶然，美國的衰落也不是沒有原因。老美繼續這樣折騰下去，其霸權必將徹底動搖。

說到電動車產業，美歐固然明顯不如中國，日本更是瞠乎其後。都這個時候了，日本車企對發展新能源汽車還在猶豫不決，甚至一再踩低電動車，簡直不可理喻。作為曾經的全球最大汽車生產國和出口國，日本因循守舊，食古不化，不被時代淘汰才怪。