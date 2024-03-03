本欄偶爾會提出怪論，今天的話題亦然。怪論不同於謬論，所謂怪者，是指討論的角度不一樣，並非人云亦云而已，但當中的內容，卻未必是荒誕不經。尤其是對當政者的建言，自然是有為而作，至於他們認為有稽無稽，愛聽或不愛聽，那是他們的事，在下只求盡了言責便是。

特區政府為刺激本地旅遊業，近日提出新點子，說每月都要在維多利亞港做一次煙火和無人機表演。無人機表演也就罷了，但月月都在維港發放煙火，筆者期期以為不可，此舉說不定是在為香港添麻煩。筆者已講過N次，香港特區成立於1997年7月1日，按子平命理推算，此格局是火旺木焚，人心會躁動不安，社會是非不斷。要想趨吉避凶，首先，在五行火旺的季節，也就是夏天，政府宜靜不宜動，千萬別撥起火頭。其次，是切忌主動加柴添火，燃燒物愈多，對港運愈是不利。本欄提出上述「怪論」，是早在2019年之前，講得最多的，卻是2019年下半年。

2019年的反修例風波是在6月，恰逢炎夏時節爆發。當時的執法部門自然不會聽信甚麼五行之說，一開始就發放催淚彈試圖平亂，結果惹來示威者用大量汽油彈還擊。如此一來，煙與火相擊，香江忌神當道，社會豈能不亂作一團。那時候，筆者多次撰文，勸執法部門應少用催淚煙，改用水炮，並預言亂事要到隆冬臘月才會緩和。蓋因冬季嚴寒，五行之火無力，社會自然能回復平靜。到頭來，是次亂事大概是在2020年1月結束，當時正是嚴冬。

往事已矣，如今新的問題可能又來了。香港五行忌火，特區政府偏要每月在維港上空添煙加火，此舉要是弄不好，便無異於趨凶避吉，實屬不智。