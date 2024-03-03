民眾黨主席柯文哲受訪時稱，自己彎下腰會跳更高，不僅親自撰寫敗選檢討報告，還摸清了對手的底細。他說：「我相信再過4年，柯文哲會變更可怕的對手，對民進黨來講，所以下一次就不是，多花200億可以解決的。」但柯文哲2028年真的會是民進黨最畏懼的對手？真正該擔心的又到底是誰？

這次柯文哲拿下369萬票與8席立委，表現雖然不盡如人意，但政治版圖確實擴張不少。然而，這次選舉與選後的表現卻也暴露出黨內新舊派系內鬥嚴重、柯文哲功利主義掛帥，以及缺乏誠信等問題。特別是選後已經過了一個年，其夫人陳佩琪卻還糾結在藍白合的迴圈中無法自拔，不斷發文為自己老公辯解，這都讓民眾黨的反感度屢創新高，令人懷疑2024年是否就是民眾黨盛極而衰的轉捩點？

而柯文哲雖宣稱自己親手撰寫檢討報告，但對選舉時民眾黨民調明顯偏離事實，卻還質疑其他人民調作假的事件，並沒有給出合理解釋與誠摯道歉。對藍白合白紙黑字簽名卻毀約也一再狡辯，這種批判別人尖酸刻薄，對自己卻輕輕放過的作為，也難以讓人相信他真的有深刻檢討自己的缺失。

從專訪中柯文哲表示未來將遍地開花、到處提名候選人參選就可以看出，柯與其說是目標鎖定下架民進黨，不如說是跟國民黨搶奪資源，弱化藍軍以壯大白營。而柯文哲若還想問鼎2028年大選，在藍白幾乎不可能合作的情況下，要贏過賴清德，柯的唯一機會，就是搞垮國民黨的候選人，否則必將重演今年「三腳督」的結果，保送穩拿40%選票的賴清德當選。所以，真正該擔心柯文哲的不是民進黨，而是國民黨！國民黨若沒有看清這個事實，想重返執政絕對比登天還難。