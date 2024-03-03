加薩在哭泣！以巴局勢再度升溫，以軍上周四黎明前在加薩城向一群爭奪糧食援助嘅巴勒斯坦人開槍，加上以軍翌日繼續施襲，造成最少193人死亡、920人受傷。加薩衞生部公布，自去年10月以來，加薩有逾3萬人死亡，超過7萬人受傷。

以色列國防軍稱，有人試圖搶走貨車上嘅救援物資，情況混亂，以軍係感受到威脅而開火。有以色列傳媒引述以軍表示，大部分死者因過度擠迫和人踩人而喪生，部分人被貨車輾過，以軍開火造成的傷亡不超過10人。如此大話，都真係信佢半成雙目失明！巴勒斯坦武裝組織哈馬斯直指係以軍有預謀嘅屠殺，警告事件可能導致正在進行中嘅停火和釋放被扣押人質談判失敗。

美國總統拜登早前指停火談判接近完成，期望加薩可於3月4日前休戰。如今佢已改口稱事件將令正在進行嘅停火談判變得複雜，但他仍然對達成停火協議抱有希望。對於滿目瘡痍、血流成河嘅加薩，拜登嘅希望不知從何而來？多國及國際組織譴責事件，聯合國秘書長古特雷斯透過發言人喺聲明中指出，聯合國已有超過一星期未能喺加薩北部進行救援活動，當地民眾正處於絕望之中。

法國總統馬克龍喺社交網站說，看到來自加薩的畫面，顯示以軍以平民作為攻擊目標，令人憤慨，予以強烈譴責，同時呼籲找出真相。其實真相一早已寫在牆上，以色列總理內塔尼亞胡不理會任何國家呼籲，無視國際法，對加薩狂轟濫炸，已不是純粹要消滅哈馬斯，而係滅絕巴人，不容人道物資進入加薩。聯合國早就警告，加薩逾200萬人口中，有四分之一「距離饑荒僅一步之遙」！真要救巴人，看來不是停火，而係內塔尼亞胡下台！