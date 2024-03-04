世界視線：多極世界欠苗頭　中美鬥爭成主流

美國拜登政府仍然操控世界大局？是否已無法控制以色列？表面上內塔尼亞胡政府不理會華府一直強調的，不要濫殺加薩的巴勒斯坦人，但是以軍轟炸加薩的重型炸彈、投彈的F15及F16戰機，以及炸彈衞星導航，都是美國提供的。經濟學家、希臘前財政部長瓦魯法基斯就悲觀地指出，不少政經分析家樂觀地認為，美國政府漸趨軟弱，對世界經濟和政治的掌控力正在消解中，但其實美國正正因為擔心自己由單極霸權走向衰敗，而在創造及加強新冷戰2.0，世界邁向多極化即使可能，也會是一個非常漫長及艱辛的歷程。

要談世界邁向多極化，我們先要環顧世界，目前即使美國的單極霸權受到挑戰，但仍出現俄羅斯在烏克蘭與西方的圍堵惡鬥，也出現美國在經濟、高科技、地緣軍事等方面擠壓中國，中俄應付美國霸權仍然非常吃力。在此之外，還有甚麼地域能有新的多極發展苗頭？

其實，歐盟本來大有機會，也希望自己可以成為美、中、俄以外的新一極。美國前總統特朗普掌政時期，對歐盟不單止和對中國一樣，施行「美國優先」的經濟制裁政策，更向北約的歐洲成員國要求更多軍備方面的經濟承擔。到特朗普敗選，拜登上台，不但沒有撤銷對歐盟成員國的經濟制裁，更誘發俄烏戰爭，使歐洲國家都被牽扯進去，一起制裁俄羅斯。而北溪天然氣管道被炸，令歐洲出現能源價格飆升，加上美國出台《降低通脹法案》，使無法承受高通脹及高能源價格的德國企業遷美，釀成德國去工業化危機，影響到依賴德國經濟的歐洲國家陷入低增長。此外，歐洲因恐俄而要大幅增加軍費開支，已經無條件成為政治經濟的新一極。歐盟以外，印度、巴西、印尼等，都是人口及資源大國，但只是地域的力量。

由於俄羅斯在烏克蘭戰場已掌握主動權，趁如今西方彈藥及裝備支援不足，開始有步驟向西及向南推進，務求取得更大軍事進展，為普京競逐連任造勢。相信美國已經意識到，繼續支援烏克蘭的回報效益不斷遞減，故此未來華府會將援烏交給有切身利益的歐洲去處理，及早返回亞洲，努力拉攏日本、南韓、菲律賓、越南及台灣，全面圍堵北京。中美兩極鬥爭，還是未來10年世界政治的主流。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻