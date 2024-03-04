娛圈單打：提款基變計算基　薑當然愈老愈辣

好事多磨，天不從人願！「爺孫戀」主角李龍基和王青霞（Chris），由愛得高調變成結唔成婚，再由結唔成婚變成被鐵窗阻隔，真係夠晒峰迴路轉！Chris唔止被踢爆滿口大話，家陣仲涉逾期居留、虛假文書等6宗罪，淪落到被關押，不准保釋，令人唏噓。

李龍基日日風雨不改探女友監，過去一直大方面對鏡頭，甚至多番淚灑人前，仲講明非卿不娶，夠晒情深義重！不過唔知係咪擔心講多錯多，近日一反常態封口不提女友，表明唔再回應，反而叫記者多多留意其新歌！基哥話喎，新歌暫名《雲淡清風》，月尾仲會舉行一場迷你演唱會添！

嘩，網民對於基哥呢一招搵錢大計深表佩服，亦開始思考人生，究竟呢場大起大落的爺孫戀+落難記，會唔會係有人在背後精心策劃，既可教訓某人講大話，又可乘機將某人縛實，等佢冇得起飛腳！

即係咁，基哥跟Chris戲劇性地墮入愛河，雙方年齡相差30多歲，好事之徒早就質疑，若然唔係貪錢貪樓，後生細女點可能會鍾意爺爺！而Chris亦被指為貪慕虛榮愛炫富，加上話嫁又唔嫁，仲不斷被翻出黑歷史，網民由是戲謔基哥為「提款基」！

不過世事點會咁簡單，正所謂假的真不了，女方大話終於爆煲，仲搞到被起訴，隨時監都有得坐！可以將咁多內情巨細無遺向執法部門舉報，似乎局外人難以做到，於是網民又封基哥做「計算基」！點都好，薑係老的辣，始終係顛撲不破的真理！大家就祝福基哥唱多啲好歌，搵多啲錢，同女友繼續情比金堅啦！