正論：垃圾徵費亂象多　打劫市民難減廢

垃圾徵費拖拖拉拉一再延遲，原本4月1日實施，卻因當局準備不足，不但一般市民感到疑惑，連物管業界、業主立案法團等均感到迷茫，問題多多。高官縱使負氣指市民「如果你不想清楚，幾時都是不清楚」，企圖以此自圓推廣欠周詳和宣傳不足，然而，這項改變市民生活習慣的政策，若然在一片混亂下強推行，市民及業界必定無所適從，推行時必定棘手，變得擾民，是以只好把垃圾徵費推遲至8月1日始實施。

政府為安全起見，下月1日起會在政府建築物及部分指定屋邨先行先試。垃圾徵費主要原則，就是要體現「污者自付」的精神。根據環保署早前公布的資料，港人日均棄置廢物量多達1.51公斤，小數怕長計，一年下來就是人人半噸；至於棄置於堆填區的都市固體廢物量，有增無減，堆填區面臨飽和。垃圾徵費就是希望通過徵費，令市民提高環保意識，能夠從源頭減廢。

有議員指出，今年環境及生態局有兩大政策將會落實，包括4月22日起實施首階段的「走塑」（即棄塑膠管制），以及8月1日起實施的垃圾徵費。前者推動大家減少使用即棄塑膠，後者的重點則是推動市民做好垃圾分類和源頭減廢。照道理兩大政策若然落實到位，加上政府的回收配套不斷增加和優化，整體的垃圾必定會減少。

然而，有議員從新一份財政預算案的細項中發現，負責垃圾事宜的食物環境衞生署，預算2024年的垃圾收集量、即其工作目標，卻與2023年的實際數目完全一致。議員進一步指出，預算案數字反映政府預算收集量與上年一樣，即是當局無信心大眾會分類，以及垃圾數量會因徵費而減少，質疑當局是否認為市民寧願付費買膠袋，都絲毫不願改變習慣，例如將各類物品分類回收，又擔心數字或令市民誤會當局打算循序漸進，有可能將大型垃圾徵費一事押後，促當局交代是否正就垃圾徵費準備一個「軟着陸」方案，因此垃圾收集數目不會有變化，以及食環署對社會減廢的目標不感樂觀，抑或製作預算案時，忽視了「走塑」和垃圾徵費這兩項即將推行的環保政策？

政府推行如此多環保政策，到頭來卻「只見身郁，唔見米白」？議員發現，食環署於預算案交代2024年的垃圾收集目標為212.5萬公噸，竟然與2023年的垃圾收集量相同；而環境及生態局估計垃圾徵費會為庫房進帳17.9億元收入，換言之，豈非變相打劫了市民荷包，又未能減輕堆填區壓力，試問當局推行嘅環保政策，除了擾民、勞而無功，還能有甚麼作用？

事實上，香港推行的環保政策常被譏為得個樣，並非無的放矢。簡單舉個例子：自1998年推出《減少廢物綱要計劃》，三色回收箱幾乎成了官方單一的「香港家居廢物分類」政策，但由於缺乏監督及社區環保意識薄弱，結果三色回收箱經常淪為垃圾桶，近幾年更被媒體多次揭發清潔工會把回收物資混雜一起，疑被當垃圾送去堆填，故三色回收箱的成效一直令人存疑。現在距離走塑管制愈來愈近，如何有效執行依然惹猜測，有關當局確實要加強宣傳，多解釋如何具體運作，否則執行起來「揦手唔成勢」，只會落得天怒人怨！