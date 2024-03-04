美國及西方對烏克蘭的軍事經濟援助已大幅度減少，但有時根據形勢需要和形象需要，間中還會「撒些銀子」，以示不會拋棄烏克蘭，也為和俄羅斯談判爭取籌碼。對此，台灣當局最是擔憂，生怕這一幕在台灣上演。

日前，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾率團訪台，這個年輕氣盛、議會中的鷹派人物，十分「堅定」高調地支持台灣武力抗統，但台灣當局還是半信半疑，憂慮美國一旦放棄支持烏克蘭，將連帶向北京示弱，「助長北京武力攻台」。在台灣當局看來，美國放棄烏克蘭，意味着也會拋棄台灣，這就是傳說中的「台灣問題烏克蘭化」，或曰「台灣將成為第二個烏克蘭」。

其實這個問題，稍微了解山姆大叔本性和歷史的人，從俄烏戰爭一開始，烏克蘭給美國當槍使，就判斷得七七八八了，只有台灣當局很傻很天真，認為美國支持烏克蘭、全球制裁俄羅斯必勝，不存在烏克蘭被美國拋棄的問題；其次是台灣地理環境和烏克蘭完全不同，台灣在強大美軍和盟友保護下固若金湯；其三是美軍大概率出兵參戰，那就天下無敵了。

然而，沒多久烏克蘭愈打愈糟糕，美國、北約投入了大量軍援和財援，對俄羅斯使出了「極限制裁」，都不能改變戰局。而巴以戰爭又出乎意料爆發，美西方的「退堂鼓」也愈敲愈響。更要命的是，佩洛西的竄訪台灣，給中國大陸一個極好的機會，海空軍一下子躍過所謂「海峽中線」，且對台灣常態化四面八方軍演警巡大包圍。對此，山姆大叔也沒敢對大陸作出更強硬的表態，更沒有改變其「出兵與否」的模糊政策，而且調整了對台售武內容，由重武器改為輕武器，將「禦敵於島外」改為布地雷陣、打城市游擊戰、一人一桿槍。日前又送給台灣8萬套退役作戰軍服，據稱防彈力強，適用於城鎮環境。擺到明，兩岸還沒開戰，山姆大叔就不想攙和戰事了，還是讓台灣這幫傻小子靠自己吧！