以哈戰爭爆發近5個月，巴人死傷枕藉，一幕幕血腥場面令人不忍卒睹。最駭人聽聞的是，以色列軍隊竟對加薩爭搶糧食物資的平民百姓瘋狂掃射，導致上千人死傷。到底是甚麼樣的人、甚麼樣的變態心理，才會做出如此兇殘冷血的行為？美國總統拜登還在惺惺作態，宣布未來數天將向加薩空投食品及物資。算了吧，美國一方面盲撐以色列種族滅絕罪行，一方面對巴人擺出悲天憫人的姿態，實在令人惡心。怕只怕，即使巴人有幸搶得美國物資，也未必有命享受，他們每時每刻都活在恐懼中，誰也不知哪一天會遭以軍屠殺。

據不完全統計，以哈戰爭爆發以來，至今已有超過3萬巴人被殺，數萬人受傷，當中絕大部分是婦女及兒童。美國國防部長奧斯汀也一度承認，加薩有逾2.5萬名婦孺被以軍殺害。儘管美國國防部隨即澄清，但已掩不住血淋淋的事實，反而欲蓋彌彰。最醜陋的是，美國政府又充當以色列代言人，將上周這場大屠殺稱為「人踩人事件」，並在聯合國安理會的緊急會議上否決譴責以色列濫殺無辜的聯合聲明，令人再次見識了老美的虛偽本質。

面對加薩持續不斷且愈來愈血腥的屠殺場面，美國媒體的評論文章也忍不住怒嗆拜登：「你應該記住，造成加薩兒童和平民的大量死亡和飢餓，美國是共犯！」沒錯，如果不是美國政府毫無底線的盲撐，以色列極右政府不敢如此囂張，美以狼狽為奸，與全世界為敵，今天連聯合國也拿他們沒有辦法，但他們終究逃不過歷史的審判。

其實，並非所有美國人都麻木不仁。日前有位美國空軍現役軍人在以色列駐美大使館前自焚，死前發出「解放巴勒斯坦」的悲鳴。如果不是對以色列種族滅絕行為的強烈憤慨，以及對美國政府助紂為虐的極端不滿，這位美國大兵何至於採取如此激烈的抗議方式。可惜，他的自我犧牲並沒有引起美國政府認真反思，反遭部分美國媒體抹黑，甚至被指疑似精神病。一位疑似精神病患者竟然可以任職於美國空軍，寧非咄咄怪事？看來，有病的不是這位美國大兵，而是被猶太資本控制的美國政府和媒體。

還是這句話，善惡到頭終有報。以色列犯下種族滅絕罪行，遲早會報應在自己身上。而淪為幫兇的美國，不僅將失去誠信，還將失去霸權。