特區政府上周公布2024/25年度預算案。受去年樓市及股市表現「仆直」影響，23/24年度的地價收入，較去年初的預算大減656億元，印花稅收入亦減少350億元，單計該兩項數字已令庫房少收逾1,000億元。但結果全年度政府的綜合赤字亦只有1,016億元，看似不太嚴重，令人誤以為只要樓市股市狀況有改善，政府就可重新達致收支平衡。

實情是有關赤字金額只是一場數字遊戲，因為港府向來奉行現金流會計制度，例如借錢予他人或購入有回報的資產，在帳目上會被視作有出無入的開支，反而向他人借貸度日，則會被當成收入，與一般企業或市民的理財觀念完全相反。政府去年共發行總額650億元的債券，即是向外借了650億元，但帳目上卻變成多了650億元收入。因此23/24年度的赤字實際應為1,666億元。

根據預算案演詞，24/25年度政府估計會錄得約481億元財赤，較本年度的帳面赤字金額縮減逾半。但這也是另一場數字遊戲，因為政府今年借錢借得更兇更狠，預告會發行多達1,200億元債券，幾乎是去年的兩倍。若計及有關借款，來年度庫房實質將出現約1,681億元赤字，比本年度還增加了15億元，與政府聲稱正逐步收窄財赤的說法不符。

連續多年財赤，導致一度累積高達1.2萬億元的豐厚財政儲備，預計到來年3月底只會剩下6,800多億元，僅足夠支付約10個半月的政府開支，即是已跌穿12個月開支的警戒線。但其實有關儲備數字與所謂的警戒線，同為一場數字遊戲，因政府已預告會在未來5年每年發債約950億至1,350億元，連同之前已發行但尚未贖回的各類政府債券，該6,800多億元儲備可能僅夠支付相關借貸的本金，還未計算每年都要支付的利息，納稅人怎能不心驚？