娛圈單打：港版最美小三　終於開正戲路

曾總經理新抱王敏奕，自加入大台後備受力捧，演出機會一個接一個。早前播畢的《旁觀者》，飾演沉鬱內斂女警；而熱爆劇《新聞女王》，則做一個熱血新人記者，全部都係正面角色，不過都未能全面上位。詎料在新劇《婚後事》飾演小三，終於開正戲路，表現獲網民激讚，可謂無心插柳，始料不及！

王敏奕在劇中飾演一個「戀愛腦」文青，介入陳自瑤和羅子溢的婚姻，又挑逗黎諾懿，還經常吊帶背心上陣，誘惑演出令觀眾熱血沸騰，刮目相看！網民紛紛留言激讚：「估唔到家嫂可以咁姣」！認為此劇選角出色，王敏奕揀啱戲路，突破過去框框。

講真，王敏奕皮膚白滑，五官精緻，本來就非常靚女，只係《旁觀者》和《新聞女王》的角色都不用扮靚，表現亦未見突出，以致沒有獲得太多關注。觀眾一般只記得她的「家嫂」身份，甚至質疑她之所以有這麼多機會，都係靠人事關係。如今在《婚後事》表現令人眼前一亮，終於用演技說話，讓人心服口服。

她跟老公曾國祥於2019年結婚，婚後一直十分甜蜜，但隨着老公的導演事業起飛，她亦專注大台拍劇，二人看似聚少離多，年前傳出婚變，她更一度將社交網跟老公的合照及婚照刪除，耐人尋味。

由於傳聞愈演愈烈，她最終急急澄清跟老公情比金堅，還再次上傳二人合照闢謠，自言婚姻生活幸福，婚變告一段落。她早前受訪，坦言跟老公都要為事業搏殺，結婚數年未有所出並無遺憾。點都好，今次終於靠演最美小三上位，當然更要把握機會，朝視后之路進發！