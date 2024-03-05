世界視線：以色列舉國作戰　若失敗國族衰亡

若內塔尼亞胡戰時內閣不下台，中東的種族大戰似乎不可避免。

以色列一方是內塔尼亞胡全國總動員，作殊死一戰，可是不可能再有去年10月7日後海外猶太人回來衞國的情況。內塔尼亞胡政權的殘暴種族主義行動，以及對加薩人民的大屠殺，應嚇怕了海外猶太人，礙於國際輿論壓力和戰爭中以軍死傷慘重，大多數人亦不敢回國參軍。國內極端教條主義的教派，也未必容許所屬教民破戒當兵。

巴勒斯坦一方，哈馬斯與巴解等各巴勒斯坦地方武裝團結，形成統一戰線作戰。去年10月時哈馬斯呼籲各派參戰，可惜未能成功動員，但加薩人民在以色列種族清洗底下，現在卻以血淚把各派團結起來，共同對敵。巴解從受美國收買轉而決斷參戰，消除了巴勒斯坦的內部分歧，匯合力量，西岸佔領區將成第二戰場，減低加薩的壓力。

更重要的是，以色列的種族滅絕行動激起伊斯蘭各派共憤，不單止是真主黨、胡塞武裝加強對以色列的攻擊，胡塞武裝更借道沙特阿拉伯，在也門內戰雙方聯合抗以之後，跨境出擊，紅海航道的打擊亦開始顯出成效。而敍利亞內戰各方也停戰，同樣地聯合一致出擊以色列。以色列的種族主義暴行激發起伊斯蘭教各教派一致的聖戰。海外猶太人不會返以色列衞國，伊斯蘭教的海外信徒則會群起支持對以戰爭，參戰者應該陸續開動。

以色列與巴勒斯坦相比，一方失道寡助，僅有美國的支持也未必牢固。原意封鎖加薩，結果卻是被伊斯蘭大軍圍困，四面楚歌。另一方開始得到國際大多數國家和人民的支持，加薩之戰變成反種族主義之戰，涉及的便不只是加薩人民的生死、哈馬斯的勝敗，而是像反法西斯主義那樣成為國際行動，國際的反猶太復國主義的種族滅絕戰爭。美國還可堅持擁護以色列，其他西歐各國將會與「全球南方」國家一道，在國際法庭上控訴以色列政權，並撤銷對以色列的援助。

內塔尼亞胡政權的暴行，把以巴矛盾從領土之爭演變為國際反法西斯主義之戰，除非下台，以色列新政府退回1967年邊界，接納聯合國「兩國方案」，並對巴勒斯坦人民幾十年來受到的迫害作出賠償，否則的話，以色列國家大有被趕出巴勒斯坦的可能性，再度失國。這次猶太人的名聲已被內塔尼亞胡政權完全敗壞，其他各國會接納他們嗎？

研究所所長 陳文鴻