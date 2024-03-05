正論：敗壞風氣害青年　淫審無能嘥米飯

知恥，即知覺的一種。知而不覺，是大恥，知而有覺，即良知。古聖賢人認為：凡知恥者，必有聞過則止、改過自新、止於至善的機會。很可惜，在港府放任自流下，淫審處一個二個三個都恍如雙眼飽浸鹽水，已經分不出何謂「色情充斥鹽醃眼」，任由大量裸露女性胸部、腿張開的性器官大特寫，無遮無掩都當等閒，他們基本上是不知不覺，即已經失去感官能力，不知有恥亦沒了良知，令人齒冷！

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，大量裸露或性器官大特寫的影片長揭長有，東方傳媒機構（下稱「東方」）早前發現5段影片，2月23日第4度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。警方昨日回覆指案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。連同今次5段淫片，電影報刊辦共將15段影片呈交淫褻物品審裁處評定類別，結果全部無評為III級，當中3段只評為I級既非淫褻亦非不雅；12段評為II級不雅物品，其中10段仍未下架。影片證據確鑿性器官任看，各界質疑淫審處官員放生YouTube，高薪亂評級，認真豈有此理！

究竟事情是否淫審處只是「高薪亂評級」？15段淫片，有些近乎活春宮，證據確鑿竟無一段評為III級，令人不禁有理由相信，只要東方檢舉的淫片，即使是裸女淫穢自摸都當「搔癢捉蚤」，都當是詩人筆下的「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃」，一丁點也不覺得淫賤猥褻，而係高貴優雅？不要以為講笑，實情是早有先例：《東方》、《太陽》及《蘋果》多年前刊登Kelly Brook的同一輯打格性感照片被送檢，但只有前兩者被淫審處評為第II類不雅物品；《蘋果》則被放行評為第I類；刊登同一輯照片的外國雜誌《NOW》，無打格無包膠袋亦無送檢。同一輯照片評出「三重標準」，可見淫審處針對東方彰彰明甚！

如今事隔多年，淫審處難道仍然原地踏步，不思進取，凡東方檢舉的，即使淫賤、色情到出汁，依然頂多是I級而永遠不會是III級？淫審處若然如此偏頗，無規無矩，不知「見善如不及，見不善如探湯」？見善和見不善是相輔相成的，求善就會避惡，避惡才知揚善。今東方鍥而不捨舉報播之不盡的淫片，就是「見善如不及」，是希望有關當局能嚴肅跟進，勿讓此等淫片影響青少年，有樣學樣，敗壞社會道德風氣；而淫審處卻未能「見不善如探湯」，即好像把手伸到開水中一樣避開，因時而變，隨事而制，還要玩針對，認真不識大體！難怪被有識之士鬧爆，指其不知所謂，直頭是「攞高人工卻嘥米飯」！既然這班淫審人員不知有III級不雅物品，東方檢舉的，即使幾淫穢幾色情都只能是I級或II級，試問如此「評審」有何意義？不如索性執咗佢，一來樂得「無眼屎乾淨盲」，二來節省不少公帑，用來扶貧濟老有意義得多！

YouTube淫片氾濫無王管，東方早於2022年4月19日去信政府部門，檢舉YouTube渲染色情暴力又侵權，之後在去年12月21日，今年2月7日、23日及3月1日先後檢舉。就去年12月21日的檢舉，電影報刊辦呈交其中5段片，結果3片評為I級，兩片評為II級；2月7日及23日的檢舉，結果10段片獲呈交的全評為II級；今次獲網罪科跟進的5片屬2月23日檢舉的影片。至於3月1日的檢舉，暫仍未獲呈交及評級。

大家且看第1段片是多名女子先後在鏡頭前脫去胸圍及上衣露胸，期間搔首弄姿，之後部分女子赤條條在床上滾來滾去，擺出不同姿勢，不時自摸身體，又張開大腿展示陰部。第2段片則是少女赤裸上身穿乳環的過程，無格大特寫胸部，技師先清潔乳頭，之後用筆點上穿孔位置，然後用鉗夾住乳頭，一針穿過去，過程呈現眼前，少女事後更戴住乳環受訪。去到第3段片，是女模特兒拍攝裸照的過程，但見她不斷於鏡頭前擺出誘人動作，意識淫穢，時而在椅上腿張開，時而單腳放在枱上展示陰部，又坐在地上張開大腿，被拍攝陰部大特寫。第4段片是另一名少女在樹林拍裸照，赤身裸體在樹上爬來爬去，作出撩人姿態動作，期間不時打開大腿展示陰部。最後第5段片，是大特寫陰部剃毛過程，片長逾10分鐘，女子先以電動剃毛機自行剃陰毛，期間不斷張開大腿，剃陰唇附近的恥毛，之後用傳統剃刀仔細剃毛，包括將肛門附近的毛剃清。

警務處公共關係部致函東方，指遞交該處的函件已經收悉，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。東方已5度檢舉，之前所有呈交及評級的15段影片，全部無評為III級。有學者就指出，相關影片有大量裸露鏡頭，按道理淫審處應該將影片評為第III級，但審裁員是受薪的，不少人申請是為「賺外快」，且每小時收入不低，直言：「既然出得咁高嘅人工去請審裁員，佢哋審裁影片同刊物嘅決定咁偏頗，就係白白浪費了政府的公帑。」旨哉斯言！東方鍥而不捨一次又一次檢舉，無非想正風氣，免社會失範，荼毒血氣方剛的青少年。淫審處若然冥頑不靈，繼續昧着良心，不知不覺，社會失範，但見一地無恥之徒，寧不悲乎？