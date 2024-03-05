本港旅遊業欲振乏力，儘管今個新春，入境處共錄得125.5萬內地旅客訪港人次，平均每日約15.7萬人次，超越2018年同期的日均人次，但旺丁不旺財，有一半為不過夜旅客，人均消費只有200至300元，對刺激經濟作用輕微。

為了增加收入，港府絞盡腦汁，連酒店房租稅都要恢復徵收。而另一重點吸客舉措，則是月月在維港放煙火和舉行無人機匯演。問題是，徵稅必然令本已高企的酒店房租進一步加價，而煙火和無人機匯演亦未必有預期的吸引力。

去年除夕和今年大年初二的煙花匯演，的確吸引大量旅客駐足觀看，甚至一度因為運力不足，鬧出旅客滯留街頭的醜聞。但煙花匯演和煙火匯演規模不同，當局便強調後者搞一場僅為100萬元，比煙花匯演便宜得多，兩者的吸引力肯定也大不相同。

何況煙花又好，煙火也罷，早就不是香港專美。君不見，今年大年初一，廣州白鵝潭復辦煙花和無人機匯演，壯觀和精彩程度，比香港有過之而無不及。過去常說香港製造的煙花在世界首屈一指，惟內地早就迎頭趕上，更不必說無人機根本就是中國的天下，早已玩得出神入化。

難為港官大言不慚聲稱不再追求旅客數字：「不再追求高於某一年數字，因為已經有一年數字，邁向第二年，我們便根據這兩年數字看看如何做得更好」，簡直不知所云。不追求旅客數字，亦即是漫無目的、沒有指標，表面上搞了一堆活動刺激旅遊業，實際上完全不理效果，公帑花費不少，最後隨時是一場空。現屆政府言必稱「以結果為目標」，又煞有介事提出KPI衡工量值，然而事實證明，有姿勢無實際而已。在千億元財赤之下，港府除了舉債度日，已是黔驢技窮。