英國《金融時報》得到一份機密文件，揭露俄羅斯的國防戰略。美西方的軍事專家赫然發現，莫斯科動用核子武器的門檻，遠比想像中的低。過去人們或許以為，一個國家要到生死存亡之際，才會動用核武，原來俄羅斯不然，只要在衝突中損失了3艘巡洋艦、3個機場，或者主要和備用的海岸防衞中心同時受襲，他們都有機會出動核武作還擊。

若然上述消息屬實，世界原來是十分危險與脆弱的，一個大國在衝突中只要失去幾艘大型戰艦，他們一旦反擊，地球可能就要升起蘑菇雲。《金融時報》披露這份文件，相信內容並非作偽。早前法國總統馬克龍還傻不楞登，宣稱美西方陣營可能會派地面部隊進入烏克蘭，協助對抗俄軍。如今這個消息曝光後，對馬克龍可謂當頭棒喝，他若果真的貿然行動，隨時會將世界帶入核戰危機。

事實上，俄羅斯亦別無選擇，該國的常規裝備跟美西方陣營相比，明顯是處於下風，雙方一旦開戰，如果俄方聽任幾艘大型戰艦被擊沉，還不採取行動，整個家底可能很快就會被打光。莫斯科在軍事上最可恃的，便是核武，只有動用這種最後武器，俄軍才可以力保不敗。當然，所謂的不敗，不是代表一定能夠勝出，而是指雙方「攬炒」，來個玉石俱焚。

俄羅斯人最敢於膽博膽，俄方即使首先使用小型的戰略核武，你是否敢用同類型的核武作還擊？一旦還擊，可能就演變成全面的大型核子戰爭，美西方陣營又是否敢干冒風險？俄國人被稱為戰鬥民族，對行軍布陣和發動大型戰爭，最精於計算。這份秘密文件恰好在此時曝光，說不定是俄方刻意為之，目的正是要向美西方世界提出警告。