81歲的拜登與77歲的特朗普，可能在年底再次對決競逐美國總統一職，令老人政治成為這次選舉的一個熱門話題。拜登由於平日步態緩慢，有時甚至會出現嚴重的失憶，愈來愈多美國人認為他年紀太大，不適宜連任。

這個看法或許有點偏見，畢竟目前全球最年長的元首，拜登只是排第3位，前兩名分別為91歲的喀麥隆總統比亞和88歲的沙特國王薩勒曼。而且拜登的醫師日前公開的報告也力證拜登沒有健康問題，仍然適合履行職責。

但認同這種觀點的人似乎忘了，美國總統有一項大部分國家元首沒有的權力，就是手握核按鈕。核武器的作用在冷戰結束後有所下降，不過近年大國競爭劇烈，核武使用安全問題再度受到外界關注。美國總統作為當今世界上最有影響力的國家首腦，若因為一時不清醒而貿然按下核按鈕，無疑會對全球產生毀滅性的影響。

世界有兩種人經常會出現不理性的想法，一是瘋子，二是重疾病人。所以特朗普2017年上台後，美國國內也出現過質疑總統掌握核按鈕這項權力的聲音。美國國會參議院外交關係委員會更曾專門舉行聽證會，質詢和檢討總統在美國核武指揮控制體系中的角色。這也是美國國會40多年來首次就總統的核武使用權問題舉行聽證會。

當然，儘管總統是唯一有權啟動美國核武器的人，要完成整個核武發射的過程尚有重重關卡，包括把指示下達到五角大樓，然後傳達給美軍戰略司令部，最後傳到前線發射部隊。單靠總統一人並不能完成整個核武器的發射。但無論如何，一個突然會失憶的人竟能啟動核按鈕，這個問題可大可小。若拜登成功連任美國總統，全世界民眾真的要自求多福了！