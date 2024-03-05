港府財赤嚴重下開源無方，節流「有法」，就係搵基層中產開刀。新一份《財政預算案》封面係蝦肉色，亦有指係杏色，而政府就話係「晨曦色」，代表「破曉晨曦，迎來希望」。未知市民聽完或睇完整份預算案，是否真係見到晨曦曙光而迎來希望？

「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者對預算案感到十分失望，坦言紓困措施「減甜」，會減少消費。十分失望係必然的，政府紓困好似滾水淥豬腸，縮咗一大截，包括差餉只免除第一季，薪俸稅等退稅上限減半，綜援、生果金等只出「半糧」；而且無消費券、電費補貼、公屋免租等，所涉開支較去年暴跌八成。

政府向基層中產開刀，手法狠準！尤其未公布預算案前，就放風指市民多認為目前毋須再派錢或消費券，政府果然「親民」並「從善如流」，一於順應民心，唔派錢又唔派消費券！之但係，高官又是否聽見民間亦有唔少聲音指，財赤破千億元，庫房水緊，一眾高官亦應減薪與市民共度時艱，起碼有助振作民心。呢啲咁有建設性嘅民意，政府高官就側側膊、唔多覺，官員減薪影都冇！

政府口口聲聲要「精準扶貧」，可惜利民紓困措施欠奉，倒是市民丟垃圾都要徵費，話要源頭減廢，卻被本報踢爆於事無補，未能紓緩堆填區壓力，政府卻掠水近18億元；又話要每月舉辦煙火及無人機表演，美其名為吸引更多旅客。有議員直指堆砌節目並不能吸引遊客，老朽就認為，每月花過百萬元放煙火，除了污染環境，亦未必吸引到旅客消費，與其勞民傷財，倒不如每月攞一百萬出嚟買叉雞飯盒廣派綜援戶、高齡津貼長者好過，起碼溫暖無數基層長者心，好過廢噏甚麼「精準扶貧」！