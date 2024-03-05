根據《審計署署長第八十號報告書》，公共圖書館要加強檢視館藏，防止藏有違法「獨書」。然而，早前有記者前往圖書館進行調查，發現館內藏有「黃絲」作者的多本懷疑問題書籍，在書內充滿煽動軟對抗內容，包括抹黑本港執法部門和中國政府，扭曲歷史事實，卻仍未被圖書館發現。

「港獨」作家陳雲海歷任電台、網站及電視節目主持，其著作的書籍以鬼故做牌面上架圖書館，內容卻盡是抹黑醜化本港執法部門及祖國歷史，散布反中亂港內容。反中亂港勢力隨即借題發揮，驚呼「雲海出事，神秘學都被點名批評，說鬼故也不可以！」有記者在「宗教總論-神話」分類圖書區隨便一翻，已發現陳雲海名下多本書籍涉及「反中亂港」內容。這些「獨書」往往標題不易被發現，例如名為「愛國教育」的文章，內容卻在抹黑祖國的歷史。陳雲海的一本懷疑問題書籍《鬼故散打：50篇懸疑靈異個案解密》，在香港33家公共圖書館的頁面上，均顯示「在架」狀態。

該書籍的第一篇文章《後巷少女失蹤真相》並非一心在講鬼故事，而是肆意胡謅黑暴背景下的謠言，扭曲「理大圍城」的事實，將執法人員抹黑為「無法無天的執法者」，並污衊失蹤的少女是被執法人員謀殺。在另一反中亂港書籍《靈異月桂》中，更蠱惑人心稱早在80年代，曾有人建議在蘇格蘭建立「新香港」，接收300萬英籍港人。又說中國出口最多的「產品」，竟是屍體，還是全球最大的人體標本工廠。其中文章稱「政治敵不過金錢，這是祖國的真面目之一」，並對文革時期的史實進行無理歪曲。

《靈異月桂》更有不止一篇文章就「中國領土」、「國家主權」的嚴肅概念顛倒乾坤、混淆是非。作者妄言「最討厭見到國家級人員」，理由竟然是「他們總惡狠狠地說『維護國家主權，寸土不失』這樣的『大話』」，並把屬於中國領土但被其他國家指有爭議的土地，如南海、釣魚島、藏南地區等，稱之為「中國政府自欺欺人的『毒領土』」，還稱這種行為「阿Q到爆」，「是對着電腦虛擬地圖的自我安慰」。

黑暴期間，有愛國愛港人士發表支持執法人員及反暴力言論，即成為「黃絲」的攻擊對象。陳雲海更在該人士的父親過世後，在臉書上發貼幸災樂禍，詛咒其「死全家」，其毫無底線的言行令人不寒而慄，不少網民都留言大鬧他「惡毒」，散播仇恨。

香港早年亂象不斷，不少年輕人參與非法活動，這不是偶然的，而是反中亂港勢力長期洗腦的結果，出版物正是洗腦渠道之一。圖書館作為社會重要公共資源，其館藏淪為煽動軟對抗溫床的問題決不能輕視。陳雲海藉鬼故事的噱頭，以軟對抗方式散播反香港、反國家的胡言亂語。如今數十家香港公共圖書館內，其「獨書」均觸手可及。政府應盡快採取行動，履行維護國家安全的責任，以正視聽。